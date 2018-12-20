Авербух рассказал о превосходстве Медведевой над Загитовой

«Женя поняла — мир не рушится, когда она проигрывает. И теперь психологически она будет спокойнее кататься, нежели Алина, которая находится в нервном состоянии», — сказал Авербух ТАСС.

Он добавил, что вокруг турнира развёрнута масштабная пиар-кампания, и это не может не радовать.

Короткие программы спортсменки представят 21 декабря в 14:00 по московскому времени. Загитова будет кататься под 7-м стартовым номером, Медведева — под заключительным, 18-м. Чемпионат России завершится 23 декабря.

Как писал News.ru, Загитова приедет на ЧР на поезде.