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Авербух рассказал о превосходстве Медведевой над Загитовой 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Хореограф Илья Авербух заявил, что Евгения Медведева будет иметь преимущество над Алиной Загитовой на чемпионате России по фигурному катанию.
«Женя поняла — мир не рушится, когда она проигрывает. И теперь психологически она будет спокойнее кататься, нежели Алина, которая находится в нервном состоянии», — сказал Авербух ТАСС.
Он добавил, что вокруг турнира развёрнута масштабная пиар-кампания, и это не может не радовать.
Короткие программы спортсменки представят 21 декабря в 14:00 по московскому времени. Загитова будет кататься под 7-м стартовым номером, Медведева — под заключительным, 18-м. Чемпионат России завершится 23 декабря.
Как писал News.ru, Загитова приедет на ЧР на поезде.
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