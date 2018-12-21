Тарасова прокомментировала выступление Медведевой в короткой программе

Известный тренер Татьяна Тарасова считает, что на неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Саранске повлияли взросление и перелет из Канады, передает «Советский спорт».

19-летняя спортсменка в короткой программе заняла 14-е место, получив от судей всего 62,24 балла. Это на 15,38 балла меньше, чем у лидера соревнований Алины Загитовой.

"Жене очень тяжело. Мы не видели ее такой на тренировках. Разминка была просто идеальной — она не сорвала ни один элемент. Она просто взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни. Она должна была выходить и просто катать программу, которую она любит. Неуверенность может идти от всего, от того, например, что приехала из Канады. Но это спорт", — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Произвольную программу спортсменки покажут 22 декабря.

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