Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарасова прокомментировала выступление Медведевой в короткой программе 

Газета.Ru + ещё 46 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Известный тренер Татьяна Тарасова считает, что на неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Саранске повлияли взросление и перелет из Канады, передает «Советский спорт».
19-летняя спортсменка в короткой программе заняла 14-е место, получив от судей всего 62,24 балла. Это на 15,38 балла меньше, чем у лидера соревнований Алины Загитовой.
"Жене очень тяжело. Мы не видели ее такой на тренировках. Разминка была просто идеальной — она не сорвала ни один элемент. Она просто взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни. Она должна была выходить и просто катать программу, которую она любит. Неуверенность может идти от всего, от того, например, что приехала из Канады. Но это спорт", — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Произвольную программу спортсменки покажут 22 декабря.
Ранее фигурист Ковтун выиграл чемпионат России.
Газета.Ru: последние новости
Загитова еще не прилетела в Саранск Медведева упростила программу для выступления на чемпионате России Тренер Медведевой прокомментировал 14-е место спортсменки
Фигурное катание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова прокомментировала выступление Медведевой
Ковтун стал четырехкратным чемпионом России
Медведева обратилась к болельщикам после неудачи на ЧР28
Адвокат Мамаева отреагировал на ужесточение обвинения
Тренер прокомментировал провал Медведевой
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:02
Нурмагомедов уйдет из UFC
MMA
00:44
Кокорин и Мамаев вспомнили о боге
Футбол
01:15
«Аморальный человек»: модель разнесла Аршавина
Футбол
01:13
«Ежемесячный полиграф»: жена поставила Мамаеву условия
Футбол Статьи
00:21
Кокорину и Мамаеву «утяжелили» статью
Футбол
00:37
ЧМ в России стал лучшим в истории
Футбол Теннис
03:44
Названа причина скандала со сборной РФ
Биатлон
01:13
Лет ми спик фром май харт: Мутко порвал со спортом
Футбол Статьи
00:44
Загитова не пришла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение