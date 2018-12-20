Ведущий канадский производитель товаров для фигурного катания Jackson Ultima Skates изготовил для победительницы Олимпийских игр 2018 года Алины Загитовой золотые лезвия для коньков. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Компания выложила в Instagram фото коньков с золотыми лезвиями и в хэштэгах указала фамилию Загитовой.
"Подходит для чемпиона, " — написано под фото.
В июне британская компания John Wilson Blades and Skates изготовила лезвия для коньков из 24-каратного розового золота для еще одной российской фигуристки Евгении Медведевой.
В 2018 году Загитова на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевала золото в одиночном катании и серебро в командных соревнованиях, выиграла золотую медаль на чемпионате Европы и стала победительницей финала Гран-при. В текущем сезоне она победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, а также завоевала серебряную медаль в финале турнира.
Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при. В текущем сезоне Медведева стала третьей на этапе Гран-при в Канаде и заняла четвертое место на этапе турнира во Франции, не сумев выйти в финал.