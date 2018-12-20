Алина Загитова получит золотые лезвия для коньков

Ведущий канадский производитель товаров для фигурного катания Jackson Ultima Skates изготовил для победительницы Олимпийских игр 2018 года Алины Загитовой золотые лезвия для коньков. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания выложила в Instagram фото коньков с золотыми лезвиями и в хэштэгах указала фамилию Загитовой.

В июне британская компания John Wilson Blades and Skates изготовила лезвия для коньков из 24-каратного розового золота для еще одной российской фигуристки Евгении Медведевой

В 2018 году Загитова на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевала золото в одиночном катании и серебро в командных соревнованиях, выиграла золотую медаль на чемпионате Европы и стала победительницей финала Гран-при. В текущем сезоне она победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, а также завоевала серебряную медаль в финале турнира.

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при. В текущем сезоне Медведева стала третьей на этапе Гран-при в Канаде и заняла четвертое место на этапе турнира во Франции, не сумев выйти в финал.