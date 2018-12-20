Коляда проиграл в короткой программе упавшему Ковтуну

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда получил от судей 94,70 балла за короткую программу на чемпионате России в Саранске, сообщает "Советский спорт"

Любопытно, что Максим Ковтун , упавший при выполнении тройного акселя, получил больше — 95,14. Ковтун занимает промежуточное первое место, но впереди выступления еще десяти участников. "Газета.Ru" ведет прямую онлайн-трансляцию соревнований.

Свою произвольную программу фигуристы покажут 21 декабря. Двое лучших спортсменов попадут в состав сборной России на январский чемпионат Европы.

Ранее Туктамышева обратилась к участникам чемпионата России.