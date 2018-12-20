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Коляда проиграл в короткой программе упавшему Ковтуну 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда получил от судей 94,70 балла за короткую программу на чемпионате России в Саранске, сообщает "Советский спорт".
Любопытно, что Максим Ковтун, упавший при выполнении тройного акселя, получил больше — 95,14. Ковтун занимает промежуточное первое место, но впереди выступления еще десяти участников. "Газета.Ru" ведет прямую онлайн-трансляцию соревнований.
Свою произвольную программу фигуристы покажут 21 декабря. Двое лучших спортсменов попадут в состав сборной России на январский чемпионат Европы.
Ранее Туктамышева обратилась к участникам чемпионата России.
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Фигурное катание , Михаил Коляда , Максим Ковтун , Газета.Ru , Советский спорт
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