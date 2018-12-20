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Фигуристы Тарасова и Морозов показали результат выше мирового рекорда на чемпионате России 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Евгения Тарасова и Владимир Морозов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе показали результат выше мирового рекорда. Соревнования проходят в Саранске.
Результат спортсменов составил 80,06 балла. Они превзошли собственное достижение, установленное на этапе Гран-при в Москве (78,47). Однако Международный союз конькобежцев (ISU) не ратифицирует мировые рекорды, показанные на национальных турнирах.
Тарасова и Морозов заняли третье место в финале Гран-при 2018 года.
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Фигурное катание , Евгения Тарасова , Владимир Морозов
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