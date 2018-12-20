Тарасова и Морозов показали результат выше мирового рекорда

Судьи поставили оценку в 80,06 балла. Пара побила предыдущий высший результат, который сама и установила на этапе Гран-при в Москве с 78,47 балла.

Международный союз конькобежцев (ИСУ) не зарегистрирует рекорд, так как он не учитывает результаты национальных турниров.

Чемпионат России проходит в Саранске с 20 по 23 декабря.

Ранее сообщалось, что фигуристы Бойкова и Козловский удовлетворены выступлением в короткой программе.