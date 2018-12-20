Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарасова и Морозов показали результат выше мирового рекорда 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию с результатом выше мирового рекорда, сообщает ТАСС.
Судьи поставили оценку в 80,06 балла. Пара побила предыдущий высший результат, который сама и установила на этапе Гран-при в Москве с 78,47 балла.
Международный союз конькобежцев (ИСУ) не зарегистрирует рекорд, так как он не учитывает результаты национальных турниров.
Чемпионат России проходит в Саранске с 20 по 23 декабря.
Ранее сообщалось, что фигуристы Бойкова и Козловский удовлетворены выступлением в короткой программе.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт: у Медведевой нет страха проигрыша Кихира оказалась Загитовой "не по зубам" Для Загитовой изготовили золотые коньки
Фигурное катание , Прочее , Евгений Тарасов , Владимир Морозов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зидана пригласили в «Манчестер Юнайтед»1
Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд
«Зенит» усилится защитником «Томи»
Названа зарплата российских футбольных арбитров
Отец Нурмагомедова заговорил о завершении карьеры сына
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:02
Нурмагомедов уйдет из UFC
MMA
00:44
Кокорин и Мамаев вспомнили о боге
Футбол
01:13
«Ежемесячный полиграф»: жена поставила Мамаеву условия
Футбол Статьи
03:44
Названа причина скандала со сборной РФ
Биатлон
01:13
Лет ми спик фром май харт: Мутко порвал со спортом
Футбол Статьи
00:44
Загитова не пришла
Фигурное катание
01:23
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Футбол
01:00
Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку
Футбол
01:23
Жена Мамаева назвала Краснодар «колхозом»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение