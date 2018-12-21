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«Не отпускает»: Коляду подкосила затяжная болезнь 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Спортсмен рассказал, с какими проблемами столкнулся во время выступления в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Михаил Коляда заявил, что ему до сих пор не удалось выздороветь.
По словам фигуриста, несмотря на сразившее его заболевание, у него не возникало желания сняться с соревнований. Отметил Коляда и хорошую поддержку зрителей.
Фигурист признался, что недуг мешает ему кататься, но он старался биться до конца.
"Пока не удалось выздороветь. Чувствую себя странно из-за этого… Не все получилось, но я боролся как мог", — цитирует Коляду RT.
Перед состязаниями фигурист выложил в Instagram видео из больничной палаты.
"Подготовка к чемпионату России немного сбилась с курса. И такое случается, планируешь ехать в Саранск, а оказываешься в больнице. К сожалению, участие в нем пока под вопросом, лечитесь вовремя, друзья", — прокомментировал свой пост Михаил Коляда.
После этого комментарий по поводу болезни фигуриста дала его тренер Валентина Чеботарева.
"У Миши были проблемы с синуситом, пришлось пролечить", — цитирует наставницу Коляды ТАСС.
Напомним, спортсмен занял второе место на чемпионате России после короткой программы. Затем Михаил Коляда отправился к врачу. Произвольная программа в мужском одиночном катании будет представлена 21 декабря. Чемпионат завершится 23 декабря — он является отборочным на весенний чемпионат Европы.
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Фигурное катание , Михаил Коляда , ИТАР-ТАСС
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