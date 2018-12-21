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Ягудин рассказал о ссорах Загитовой и Медведевой 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный фигурист Алексей Ягудин в интервью Life.ru обвинил журналистов в том, что из-за них часто ссорятся две звезды российского фигурного катания — Алина Загитова и Евгения Медведева. Всё из-за того, что СМИ гонятся за сенсациями.
«Ребят, не надо грязи! Вы понимаете, что из-за журналистов девочки ссорятся?» — заявил Ягудин.
В Саранске стартовал очередной Чемпионат России по фигурному катанию. Противостояние двух молодых девушек обозреватели уже называют главной интригой соревнований. Ягудин призвал журналистов сконцентрироваться на спортивной составляющей и не искать жареных фактов.
«Давайте оставим эту тему и не будем будоражить больных людей, а будем смотреть и исходить из того, что происходит на льду», — отметил спортсмен.
Ранее фигурист назвал выступление Евгении Медведевой на Гран-при во Франции «дном», от которого нужно оттолкнуться. По словам Ягудина, девушка слишком сильно хочет доказать недоброжелателям, что не ошиблась в смене тренера. Эмоциональная нестабильность сыграла с ней плохую шутку, считает спортсмен. На прошедшем турнире Медведева не смогла выйти в финал. Однако в этом Ягудин увидел и плюсы. Например, у девушки было достаточно времени, чтобы подготовиться к национальным соревнованиям, где «конкуренция похлеще, чем на чемпионате мира».
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Алина Загитова , Алексей Ягудин
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