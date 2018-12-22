Скандал в Саранске: как убирают конкурентов Тутберидзе

Самодурову похвалила за короткую программу на чемпионате России

Фигуристка-одиночница Софья Самодурова, ученица отечественного специалиста Алексея Мишина , показала одно из сильнейших выступлений в короткой программе чемпионата России. За свой чистый прокат Самодурова получила лишь 71.82 балла, заняв промежуточное шестое место. Среди скептиков есть мнение, что в отношении 16-летней фигуристки было предвзятое судейство, помешавшее ей занять более выгодные позиции.

21 декабря в Саранске на чемпионате России фигуристки показали свои короткие программы. Напомним, что по итогам турнира будет сформирован состав участников отечественной сборной на ближайший чемпионат Европы. Среди многочисленных талантливых фигуристок шанс попасть в сборную имеет 16-летняя Софья Самодурова — ученица Алексея Мишина.

В этом году молодая спортсменка впервые в карьере дошла до финала Гран-при, где заняла итоговое пятое место.

Хорошее выступление в финале дало спортсменке должный настрой перед чемпионатом России, однако на турнире не все сложилось в пользу юной фигуристки.

В коротком выступлении Самодуровой был очень хороший каскад и чистые прыжки, было видно, что Софье действительно с небольшим трудом давались некоторые компоненты, однако она за них боролась — и получилось отлично. Несмотря на всю стойкость Самодуровой, легкая неуверенность не утаилась от глаз судей. За свой прокат она получила лишь 71.82 балла (38.37 + 33.45) и разместилась на шестом промежуточном месте.

После выступления Самодуровой среди скептиков появилось мнение, что судейство неспроста было настолько внимательным к Софье.

Ходили даже разговоры, что успех ученицы Алексея Мишина может навредить воспитанницам Этери Тутберидзе — Алене Косторной, Алине Загитовой, Александре Трусовой. Отсюда же и возникли домыслы о скрытом соперничестве Тутберидзе и Мишина.

Известный комментатор фигурного катания Андрей Журанков также выразил мнение, что Самодурова уже является прямой конкуренткой Загитовой.

«Но тут многое будет зависеть от того, какое место займет Самодурова. Как я понимаю, сейчас главные претенденты на попадание в сборную — Загитова, Самодурова, Станислава Константинова Елизавета Туктамышева », — цитирует Журанкова Sport24.

После проката Самодурова заявила, что довольна своим выступлениям. Однако в глазах и Мишина, и самой фигуристки читалось, что все прошло не так хорошо, как хотелось. Девушка призналась, что ей до сих пор с трудом дается акклиматизация после возвращения из Ванкувера, однако тренеры похвалили ее за работу.

«Скажу, что волнение присутствовало, но я смогла с ним справиться и показать достойное, хорошее катание. Тренеры похвалили, сказали, что с каждым стартом выступаю все лучше и лучше», — начала фигуристка.

«Участие в финале Гран-при стало очень большим опытом. Мне кажется, я после финала, где смогла хорошо откатать обе программы, почувствовала намного больше уверенности.

Акклиматизация далась непросто после Ванкувера, до сих пор ночью спать не могу.

Наверное, было два дня, когда я хорошо спала, но все равно в каком-то ином пространстве находишься. Но сейчас уже все хорошо», — подчеркнула Самодурова.

Впечатлила зрителей и сама программа Самодуровой, которую она с каждым разом исполняет все увереннее. Спортсменка катается под музыку Ханса Циммера из фильма «Миссия Невыполнима», однако, по ее словам, не исполняет в своем выступлении роль героини картины.

«Предложила музыку Татьяна Николаевна Прокофьева, мой хореограф. Сначала она мне не очень приглянулась, и мы даже договорились, что если не пойдет, возьмем другую музыку. Но в итоге все получилось. Получилась слаженная работа, я довольна. Я просто катаюсь под музыку, в свое удовольствие», — сказала она.

22 декабря в Саранске завершится чемпионат России по фигурному катанию. Судьба медалей определится у женщин-одиночниц (Самодурова выступит в третьей разминке) и спортивных пар.

Безоговорочным фаворитом чемпионата России перед произвольной программой является Алина Загитова. Ее гандикап перед ближайшей преследовательницей — Трусовой — более шести баллов. Что касается Самодуровой, то Софья отличается исключительной стабильность, но, разумеется, при нынешних баллах конкурировать за победу она не сможет, хотя тройка и попадание в сборную ей вполне по силам.