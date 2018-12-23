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Тарасова: Загитова плохо провела разминку перед чемпионатом России 

Газета.Ru + ещё 49 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты чемпионата России в Саранске, передает "Советский спорт".
Олимпийская чемпионка Алина Загитова (212,03 балла) и серебряная призерка Игр Евгения Медведева (205,90 балла) заняли в итоге лишь пятое и седьмое места.
"Алина очень плохо провела разминку, но потом собралась. Будь это другой день, Алина бы выехала легко, потому что обладает всем — и скоростью вращения, прекрасным прыжком, координацией, красотой. Вот эти две наши девочки, которые напрягались, выступали… Мы можем понять и простить, потому что сами себе они не простят. Ни Алина, ни Женя. У них вообще не было никакого выходного дня после того, как они приехали", — поделилась мнением эксперт.
Также она отметила поддержку канадского специалиста Брайана Орсера в адрес подопечной.
"Произвольная программа показала, что Женя здесь, она жива, никто не умер! После короткого выступления хотелось просто повеситься. Спасибо Брайану Орсеру за то, что он в тяжелую для Жени минуту был рядом. Спортсмены должны проходить это, у всех бывают такие спады и падения. И те, кто выходят из этого, становятся великими и любимыми на всю оставшуюся жизнь", — заключила Тарасова.
15-летняя Анна Щербакова спортсменка набрала 229,78 балла по сумме произвольной и короткой программ и стала чемпионкой страны. Серебряная медалистка Александра Трусова уступила победительнице на 0,07 балла. Третьей стала Алена Косторная (226,54 балла).
Ранее фигуристка Алена Леонова расстроилась из-за проигрыша Медведевой и Загитовой.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Александр Трусов , Евгений Медведев , Анна Щербакова , Татьяна Тарасова , Алина Загитова , Алена Леонова , Советский спорт
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