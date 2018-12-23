Тарасова: Загитова плохо провела разминку перед чемпионатом России

"Алина очень плохо провела разминку, но потом собралась. Будь это другой день, Алина бы выехала легко, потому что обладает всем — и скоростью вращения, прекрасным прыжком, координацией, красотой. Вот эти две наши девочки, которые напрягались, выступали… Мы можем понять и простить, потому что сами себе они не простят. Ни Алина, ни Женя. У них вообще не было никакого выходного дня после того, как они приехали", — поделилась мнением эксперт.

Также она отметила поддержку канадского специалиста Брайана Орсера в адрес подопечной.

"Произвольная программа показала, что Женя здесь, она жива, никто не умер! После короткого выступления хотелось просто повеситься. Спасибо Брайану Орсеру за то, что он в тяжелую для Жени минуту был рядом. Спортсмены должны проходить это, у всех бывают такие спады и падения. И те, кто выходят из этого, становятся великими и любимыми на всю оставшуюся жизнь", — заключила Тарасова.