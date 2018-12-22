Чемпионка мира-2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила, что шокирована результатами чемпионата России по фигурному катанию, который завершился в субботу в Саранске.
Загитова осталась без медали на чемпионате России
I'm just in shock. What is happened at the Russian championship today? it's just phenomenal…— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 22 декабря 2018 г.
Первые три места в женском одиночном катании заняли соответственно 14-летние Анна Щербакова и Александра Трусова и 15-летняя Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова стала пятой, вице-чемпионка Игр-2018 Евгения Медведева — седьмой.
"Я просто в шоке. Что сегодня произошло на чемпионате России? Это просто феноменально", — написала Туктамышева в своем микроблоге в Twitter.
Туктамышева не смогла принять участие в соревнованиях из-за болезни.