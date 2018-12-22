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Туктамышева: я шокирована результатами чемпионата России 

РИА Новости + ещё 43 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира-2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила, что шокирована результатами чемпионата России по фигурному катанию, который завершился в субботу в Саранске.
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Первые три места в женском одиночном катании заняли соответственно 14-летние Анна Щербакова и Александра Трусова и 15-летняя Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова стала пятой, вице-чемпионка Игр-2018 Евгения Медведева — седьмой.
"Я просто в шоке. Что сегодня произошло на чемпионате России? Это просто феноменально", — написала Туктамышева в своем микроблоге в Twitter.
Туктамышева не смогла принять участие в соревнованиях из-за болезни.
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Фигурное катание , Евгений Медведев , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова
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