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Фигуристки Загитова и Константинова отобрались на чемпионат Европы 

Вести.Ru + ещё 13 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
По итогам чемпионата России по фигурному катанию, который прошел в Саранске, путевку на европейское первенство получили Алина Загитова и Станислава Константинова. Все три призера национального турнира не смогут принять участия в чемпионате Европы из-за юного возраста.
Напомним, что Станислава Константинова заняла четвертое место на российском первенстве, а Алина Загитова оказалась лишь пятой. Чемпионкой России стала Анна Щербакова. Серебро досталось Александре Трусовой, а бронза — Алене Косторной.
"Поскольку юные победительницы чемпионата России не могут по возрасту участвовать в чемпионатах Европы и мира, то в Минск уже точно отобрались Константинова и Загитова. Окончательный состав будет назван после тренерского совета и исполкома ФФККР", — сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Минске с 21 по 27 января 2019 года.
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Фигурное катание , Станислав Константинов , Анна Щербакова , Алина Загитова
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