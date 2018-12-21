Фигуристка Загитова выиграла короткую программу на ЧР, Медведева — 14-я

Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

Судьи оценили прокат олимпийской чемпионки Пхёнчхана в 80,62 балла.

Промежуточное второе место досталось юниорке Александре Трусовой с суммой 74,96 балла.

Малую бронзу поделили Алёна Косторная и Станислава Константинова с идентичными показателями (74,40).

Выступавшая последней Евгения Медведева сорвала каскад и показала лишь 14-ю сумму (62,24).

Примечательно, что четыре из пяти первых мест занимают представительницы школы «Самбо-70», которые занимаются под руководством Этери Тутберидзе.