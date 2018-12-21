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Фигуристка Загитова выиграла короткую программу на ЧР, Медведева — 14-я 

RT на русском 1 час назад
Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.
Судьи оценили прокат олимпийской чемпионки Пхёнчхана в 80,62 балла.
Промежуточное второе место досталось юниорке Александре Трусовой с суммой 74,96 балла.
Загитова: с Медведевой на чемпионате России не общалась
Малую бронзу поделили Алёна Косторная и Станислава Константинова с идентичными показателями (74,40).
Следом расположилась Анна Щербакова (74,09).
Выступавшая последней Евгения Медведева сорвала каскад и показала лишь 14-ю сумму (62,24).
Примечательно, что четыре из пяти первых мест занимают представительницы школы «Самбо-70», которые занимаются под руководством Этери Тутберидзе.
RT на русском: последние новости
Медведева продемонстрировала новую короткую программу на тренировке в Саранске Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧР по фигурному катанию Соревнования фигуристок на чемпионате России в Саранске начались без аншлага
Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Станислав Константинов , Анна Щербакова , Алина Загитова
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