Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарасова прокомментировала неудачное выступление Медведевой на чемпионате России 

ТК «Звезда» + ещё 75 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала первой в короткой программе на чемпионате России в Саранске. Евгения Медведева оказалась на 14-й позиции.
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.
По ее словам, неуверенность фигуристки может быть связана как взрослением, так и перелетом из Канады.
«Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни… Это спорт. И не нужно думать о том, что она выиграет, или не выиграет», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала первой в короткой программе на чемпионате России в Саранске. Евгения Медведева оказалась на 14-й позиции.
В субботу на чемпионате России в Саранске пройдет произвольная программа в женском одиночном катании.
ТК «Звезда»: последние новости
Тарасова прокомментировала неудачное выступление Медведевой на чемпионате России Фигурист ЦСКА Максим Ковтун выиграл короткую программу на чемпионате России Загитова рассказала, что не общалась с Медведевой на чемпионате России
Фигурное катание , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова , Алина Загитова , Первый канал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковтун стал четырехкратным чемпионом России
Медведева обратилась к болельщикам после неудачи на ЧР25
Адвокат Мамаева отреагировал на ужесточение обвинения
Тренер прокомментировал провал Медведевой
«Ростову» запретили регистрировать новичков
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:02
Нурмагомедов уйдет из UFC
MMA
00:44
Кокорин и Мамаев вспомнили о боге
Футбол
01:15
«Аморальный человек»: модель разнесла Аршавина
Футбол
01:13
«Ежемесячный полиграф»: жена поставила Мамаеву условия
Футбол Статьи
00:21
Кокорину и Мамаеву «утяжелили» статью
Футбол
00:37
ЧМ в России стал лучшим в истории
Футбол Теннис
03:44
Названа причина скандала со сборной РФ
Биатлон
01:13
Лет ми спик фром май харт: Мутко порвал со спортом
Футбол Статьи
00:44
Загитова не пришла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение