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Тренер Медведевой прокомментировал 14-е место спортсменки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева продолжит борьбу за высокие места на чемпионате России, сообщил тренер спортсменки канадец Брайан Орсер.
Медведева после короткой программы занимает 14-е место (62,24). Лидирует олимпийская чемпионка Алина Загитова, набравшая 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третья — Алена Косторная (74,40).
"Конечно, здесь не может быть никаких оправданий, и, конечно, мы оба разочарованы. У меня действительно было хорошее предчувствие перед сегодняшними соревнованиями: новая программа, новый костюм — все в ее стиле. Но мы не сдаемся — она будет бороться завтра, и это все, что мы можем сейчас сделать. Я буду с ней, продолжу ее поддерживать, я не отвернусь от нее", — сказал Орсер в интервью ТАСС.
Произвольную программу спортсменки покажут 22 декабря.
Ранее Медведева отказалась от общения с прессой после 14-го места.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Евгений Медведев , Алина Загитова , ИТАР-ТАСС
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