Тренер Медведевой прокомментировал 14-е место спортсменки

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева продолжит борьбу за высокие места на чемпионате России, сообщил тренер спортсменки канадец Брайан Орсер.

Медведева после короткой программы занимает 14-е место (62,24). Лидирует олимпийская чемпионка Алина Загитова , набравшая 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третья — Алена Косторная (74,40).

"Конечно, здесь не может быть никаких оправданий, и, конечно, мы оба разочарованы. У меня действительно было хорошее предчувствие перед сегодняшними соревнованиями: новая программа, новый костюм — все в ее стиле. Но мы не сдаемся — она будет бороться завтра, и это все, что мы можем сейчас сделать. Я буду с ней, продолжу ее поддерживать, я не отвернусь от нее", — сказал Орсер в интервью ТАСС.

Произвольную программу спортсменки покажут 22 декабря.

Ранее Медведева отказалась от общения с прессой после 14-го места.