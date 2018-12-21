Медведева выступила с обращением к болельщикам после неудачи

Фигуристка Евгения Медведева поблагодарила болельщиков после неудачного выступления в короткой программе на чемпионате России, который в эти дни проходит в Саранске.

«С такой поддержкой, которую вы мне даёте, плохо быть не может. Поэтому я абсолютно уверена, что со всем справлюсь. Просто спасибо вам», — сказала Медведева в «сторис» Instagram.

Во время проката короткой программы Медведева сорвала первый каскад прыжков, а затем упала во второй части выступления. Сейчас фигуристка занимает 14-е место в турнирной таблице с 62,24 балла.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова лидирует после короткой программы с 80,62 балла, на втором месте Александра Трусова с 74, 96 балла, третье место — у Алены Косторной (74,40).

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют 22 декабря.