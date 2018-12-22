Загитова сорвала аксель на тренировке чемпионата России

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова провела утреннюю официальную тренировку перед произвольной программой на чемпионате России, совершив одну существенную ошибку при исполнении двойного акселя.

В субботу в Саранске состоится произвольная программа в женском одиночном катании, Загитова лидирует на турнире с 80,62 балла.

В начале тренировки ученица Этери Тутберидзе дважды чисто исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, а прежде, чем начать тренировать свой более сложный и ценный лутц — риттбергер, она сделала второй риттбергер с наскока, после чего исполнила полноценный каскад лутц — риттбергер в чисто виде.

В прокате под музыку произвольной программы Загитова уверенно выполнила двойной аксель, затем каскад лутц — тулуп, после чего сорвала аксель в два с половиной оборота после захода с ласточки. Лутц — риттбергер был выполнен на плюс, но в невысоком темпе. Остальные прыжки были исполнены качественно.

В концовке тренировки у олимпийской чемпионки больше не возникало проблем с исполнением элементов, в том числе с двойным акселем.