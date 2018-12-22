Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова провела утреннюю официальную тренировку перед произвольной программой на чемпионате России, совершив одну существенную ошибку при исполнении двойного акселя.
В субботу в Саранске состоится произвольная программа в женском одиночном катании, Загитова лидирует на турнире с 80,62 балла.
В начале тренировки ученица Этери Тутберидзе дважды чисто исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, а прежде, чем начать тренировать свой более сложный и ценный лутц — риттбергер, она сделала второй риттбергер с наскока, после чего исполнила полноценный каскад лутц — риттбергер в чисто виде.
В прокате под музыку произвольной программы Загитова уверенно выполнила двойной аксель, затем каскад лутц — тулуп, после чего сорвала аксель в два с половиной оборота после захода с ласточки. Лутц — риттбергер был выполнен на плюс, но в невысоком темпе. Остальные прыжки были исполнены качественно.
В концовке тренировки у олимпийской чемпионки больше не возникало проблем с исполнением элементов, в том числе с двойным акселем.