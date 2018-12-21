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Ковтун стал четырехкратным чемпионом России по фигурному катанию 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Максим Ковтун занял первое место в соревнованиях мужчин на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. По сумме короткой и произвольной программ 23-летний фигурист получил 281,59 балла.
Второе место занял Михаил Коляда, набравший 268,40 балла. Третье — Александр Самарин (265,49).
Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского чемпионата 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Ковтун в четвертый раз выиграл национальное первенство, ранее он побеждал не трех подряд чемпионатах страны с 2014 по 2016 год.
Чемпионат России завершится 23 декабря показательными выступлениями.
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Фигурное катание , Александр Самарин , Михаил Коляда , Максим Ковтун
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