Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Сестра Шипулина поведала об издевательствах над братом
Сестра Шипулина поведала об издевательствах над братом

Татьяна Тарасова: Медведева переживает сложный период 

Вести.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Известная российская тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала свое объяснение не слишком удачному выступлению двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на чемпионате России: падение и слишком низкое 14-е место в короткой программе.
"Жене очень тяжело, — цитирует специалиста портал Спортс.Ru. — И нам тяжело всем. Мы не видели ее такой на тренировках. Но она просто подкрадывалась к первому прыжку. Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает сложный период — да, так бывает".
При этом Тарасова не предложила какого-то быстрого способа решения проблем фигуристки: "Так уже много раз было — и кто сильнее, те остались. Эта неуверенность — но все справляются. Это спорт. Завтра будет лучше".
По словам тренера, Медведева не должна ни с кем бороться: "Она должна была просто выходить и катать новую программу, которую она любит и которую мы все уже любим. Мы были на тренировках и видели ее".
Вести.Ru: последние новости
Алина Загитова лидирует после короткой программы Фигуристы Синицина и Кацалапов – лидеры короткой программы чемпионата России Фигуристы Тарасова и Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России
Комментарии
Фигурное катание , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долги «Анжи» вынудили футболиста продать квартиру
Сестра Шипулина поведала об издевательствах над братом
Экс-тренеру «Зенита» предлагают €8 млн
Российская биатлонистка будет выступать за другую страну3
Российский хоккеист попал в розыск и объяснился
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
06:30
Скандал в Саранске: как убирают конкурентов Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
05:13
По стопам Кокорина и Мамаева: футболисты избили женщину
Футбол Статьи
00:36
Россия вновь оказалась под угрозой отстранения
Зимние виды спорта Статьи
01:32
Медведева — ненастоящая. России не стоит ее жалеть
Фигурное катание Статьи
02:58
Появилось видео избиения женщины российскими футболистами
Футбол
00:15
«Нет оправданий»: Медведева чуть не расплакалась
Фигурное катание Статьи
01:02
Нурмагомедов уйдет из UFC
MMA
00:44
Кокорин и Мамаев вспомнили о боге
Футбол
01:15
«Аморальный человек»: модель разнесла Аршавина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение