Татьяна Тарасова: Медведева переживает сложный период

Известная российская тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала свое объяснение не слишком удачному выступлению двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на чемпионате России: падение и слишком низкое 14-е место в короткой программе.

"Жене очень тяжело, — цитирует специалиста портал Спортс.Ru. — И нам тяжело всем. Мы не видели ее такой на тренировках. Но она просто подкрадывалась к первому прыжку. Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает сложный период — да, так бывает".

При этом Тарасова не предложила какого-то быстрого способа решения проблем фигуристки: "Так уже много раз было — и кто сильнее, те остались. Эта неуверенность — но все справляются. Это спорт. Завтра будет лучше".

По словам тренера, Медведева не должна ни с кем бороться: "Она должна была просто выходить и катать новую программу, которую она любит и которую мы все уже любим. Мы были на тренировках и видели ее".