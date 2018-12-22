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Тренер Медведевой сделал заявление после ее неудачного выступления 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал ее неудачное выступление в короткой программе на чемпионате России в Саранске, сообщает Sport24.
Он не знает, вернет ли ее на чемпионские позиции, но считает, что других вариантов у нее не было.
«Не говорю, что именно я верну Медведевой чемпионский титул. Мы делаем все, что можем. Хочу, чтобы она любила фигурное катание и привносила в него новое», — сказал он, подчеркнув, что необходимо сохранять терпение.
«Женя должна понять, что приняла верное решение. Другой вариант — завершение карьеры. Мы будем и дальше следовать плану», — заявил Орсер.
Накануне Медведева упала в короткой программе, она получила 62,24 балла, заняв 14-е место. Лидером короткой программы является Алина Загитова (80,62 балла).
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Медведева «преодолевает очень сложный период в жизни».
«Эта неуверенность может идти от всего. От того, что приехала из Канады. Это спорт. И не нужно думать о том, что она выиграет или не выиграет», — сказала она.
Комментарии3
Фигурное катание , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова , Алина Загитова
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