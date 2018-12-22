Морозов: Траньков сказал, что я просто мужик 

Фигурист Владимир Морозов, во второй раз подряд ставший чемпионом России в парном катании в вместе с Евгений Тарасовой, заявил, что тренер дуэта Максим Траньков похвалил его после выступления.
Чемпионат России проходит 20-23 декабря в Саранске. В субботу Тарасова/Морозов оформили второй титул подряд, набрав в сумме 236,80 балла. Серебро выиграли Наталья Забияко/Александр Энберт (230,49), бронзу — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,40).
" (Траньков) Жене (Тарасовой) сказал, что она ему больше нравится, а мне сказал, что я просто мужик", — сказал Морозов журналистам.
Он отметил, что на чемпионате России они выступали "на старых дрожжах", имея в виду, что после Финала Гран-при в Ванкувере им удалось только восстановиться.
"Дня четыре мы прокатались (до чемпионата России), большой работы мы не делали, катались на старых дрожжах. Мы чуть изменили произвольную программу, чуть короткую, корректировали заходы, и сегодня все сложилось в единую базу, все получилось", — добавил он.