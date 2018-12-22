Морозов: Траньков сказал, что я просто мужик

Фигурист Владимир Морозов , во второй раз подряд ставший чемпионом России в парном катании в вместе с Евгений Тарасовой, заявил, что тренер дуэта Максим Траньков похвалил его после выступления.

" (Траньков) Жене (Тарасовой) сказал, что она ему больше нравится, а мне сказал, что я просто мужик", — сказал Морозов журналистам.

Он отметил, что на чемпионате России они выступали "на старых дрожжах", имея в виду, что после Финала Гран-при в Ванкувере им удалось только восстановиться.