Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева: я плавала в любви болельщиков 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что она ощутила огромную любовь болельщиков на чемпионате России.
Чемпионат России проходит 20-23 декабря в Саранске. Медведева заняла 14-е место в короткой программе, а в субботу набрала 205,90 балла в сумме обеих программ.
"Не совсем получилось отпустить голову, но я довольна прокатом в целом, хотя спасти каскад дупель (двойной аксель) — тулуп было нереально. Старалась сохранить концентрацию. Нужно верить в себя, и не важно, чем ты занимаешься. Сегодня я плавала (в болельщицкой любви), — сказала Медведева журналистам.
Последние новости
Германия удивлена "неожиданной сменой курса" в Вашингтоне Почему Россия пугает: прогнозы на 2019 год Йети самые: ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека
Фигурное катание , Евгения Медведева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мои представления о работе с Орсером не оправдались»36
Загитова осталась без медали на чемпионате России72
Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой11
«Йокерит» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ
«Локомотив» победил «Авангард» в чемпионате КХЛ
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:36
Российский спорт вновь оказался под угрозой отстранения
Летние виды спорта
03:16
Сестра Шипулина поведала об издевательствах над братом
Биатлон
06:30
Скандал в Саранске: как убирают конкурентов Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
05:13
По стопам Кокорина и Мамаева: футболисты избили женщину
Футбол Статьи
00:36
Россия вновь оказалась под угрозой отстранения
Зимние виды спорта Статьи
01:32
Медведева — ненастоящая. России не стоит ее жалеть
Фигурное катание Статьи
02:58
Появилось видео избиения женщины российскими футболистами
Футбол
00:15
«Нет оправданий»: Медведева чуть не расплакалась
Фигурное катание Статьи
01:02
Нурмагомедов уйдет из UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение