Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о тренировках в Канаде под руководством Брайана Орсера.
«Мои представления о работе с Орсером не оправдались совсем. Во-первых, удивительным стал внешний вид крикет-клуба. Я видела арену только на фотографиях и видео. Когда мы подъехали к катку, я спросила, где он, потому что это выглядит, как семейный дом с деревянной крышей. А заходишь — там огромнейшее помещение, где по соседству находятся кёрлинг-арена и скейтинг-арена. Это как ящик Пандоры: снаружи маленький, а внутри — двухэтажный тренажёрный зал. Вообще не понимаю, как это умещается. Прямо как в тардис из «Доктора кто». Во-вторых, удивило время тренировок. Сессии очень короткие, по 50—60 минут, но катаешься, сколько свободных слотов. Можешь в 8 утра кататься, в 10, в 11 — и до семи вечера. Мы работаем в 11 и в 14. И ещё один фактор: когда пришла, прямо видно, что ребята меня ждали. Они пришли на каток, говорят: «Ой, Женя, привет». А я в ответ: «А кто вы?». Даже не знала этих людей, но мне не пришлось приживаться. Я сразу пришла будто бы домой. День-два — и я со всеми ребятами общалась.
Моего английского хватает, чтобы понимать абсолютно все нюансы речи тренера. У меня нет языкового барьера.
За последние несколько месяцев у меня появилось намного больше фантастических людей. Не могу их всех назвать, но появилось очень много учителей. Это необязательно люди с огромным стажем. Я просто с ними общаюсь. Наверное, эти ситуации дали мне повод раскрыть глаза и увидеть черты и то, чему можно поучиться у людей, которые рядом», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.