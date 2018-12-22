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Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой 

News.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.
«Сделала новый каскад, новый сальхов-риттбергер. Она здесь, она живая, никто не умер! И она будет, она обязательно будет», — приводит её слова «Спорт-Экспресс».
Медведеву забросали розами
Специалист добавила, что благодарна Брайану Орсеру — тренеру Медведевой.
«Прекрасно, спасибо Брайану, что он в тяжелую минуту был рядом!», — заключила она.
Спортсменка допустила одну грубую ошибку в каскаде, упав со второго прыжка. Тем не менее, этот прокат дался гораздо лучше, чем короткая программа накануне. За свой прокат россиянка получила 143,66 балла. По сумме двух программ она набрала 205,90 балла.
Чемпионат России завершится 23 декабря.
Как писал News.ru, Тарасова и Морозов выиграли ЧР по фигурному катанию.
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