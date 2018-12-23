Авербух: Медведевой нужно кардинально прибавить в технике

Знаменитый хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты чемпионата России в Саранске, передает "Спорт-Экспресс".

Специалист оценил прокат бывший ученица тренера Этери.

"В общем, Женя всегда каталась более-менее ровно, но ошибки в короткой программе не позволили ей догонять в произвольной. Сейчас сложнее всего рассуждать, потому что у Медведевой наступит тяжелый период — ей надо не просто вернуться на уровень той Жени Медведевой, которую мы все знаем. Этого недостаточно для побед прямо сейчас. Жене нужно кардинально прибавить в технической базе, разучить более трудные каскады, значительно усложнить свою программу, если она хочет побеждать. Это большой вызов, причем не только для Медведевой, но и для Загитовой в следующем году", — подчеркнул Авербух.

Чемпионат завершится 23 декабря.

Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Самодурова плохо себя чувствовала после проката.