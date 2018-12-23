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Авербух: Медведевой нужно кардинально прибавить в технике 

Газета.Ru + ещё 1 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Знаменитый хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты чемпионата России в Саранске, передает "Спорт-Экспресс".
Чемпионкой стала юниорка Анна Щербакова, в то время как победительница Олимпиады 2018 года Алина Загитова и серебряная призерка Игр Евгения Медведева заняли пятое и седьмое места.
Специалист оценил прокат бывший ученица тренера Этери.
"В общем, Женя всегда каталась более-менее ровно, но ошибки в короткой программе не позволили ей догонять в произвольной. Сейчас сложнее всего рассуждать, потому что у Медведевой наступит тяжелый период — ей надо не просто вернуться на уровень той Жени Медведевой, которую мы все знаем. Этого недостаточно для побед прямо сейчас. Жене нужно кардинально прибавить в технической базе, разучить более трудные каскады, значительно усложнить свою программу, если она хочет побеждать. Это большой вызов, причем не только для Медведевой, но и для Загитовой в следующем году", — подчеркнул Авербух.
Чемпионат завершится 23 декабря.
Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Самодурова плохо себя чувствовала после проката.
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Фигурное катание , Илья Авербух , Евгений Медведев , Анна Щербакова , Алина Загитова
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