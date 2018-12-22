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Загитова отказалась общаться с прессой после проката на чемпионате России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась общаться с журналистами после выступления в произвольной программе на чемпионате России в Саранске, сообщает Sport24.
По информации источника, фигуристка покинула ледовую арену сразу после окончания проката. Спортсменка не появлялась в микст-зоне.
Подопечная знаменитого тренера Этери Тутберидзе провалила произвольную программу, получив за нее 131,40 балла, а в сумме с короткой — 212,03. В итоге девушка заняла лишь пятое место в соревновании.
Чемпионат завершится 23 декабря.
Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Самодурова плохо себя чувствовала после проката.
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