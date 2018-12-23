Ужас Медведевой и Загитовой. Это самоубийство чемпионок и фигурного катания

Дети Тутберидзе творят такое, что великих чемпионок не спасут ни судьи, ни федерация. И скоро сказка может превратиться в инкубатор.

Провал Загитовой в произвольной так напугал, что его сложно переварить мгновенно. Оставим это на потом. На конец текста.

Начнём с Жени.

У нас не было шансов не поддерживать Медведеву. Сочувствие и любовь поразили заваленный розами Саранск и уничтожили формализм. Последний день на чемпионате России навсегда запомнится тем, что каждый человек в зале стал фанатом одной фигуристки. Защититься не удалось даже судьям.

Слёзы Жени

— Честно говоря, у меня вчера даже руки опустились! — сказала Медведева и перенесла нас к провалу в короткой программе. Первые впечатления оказались верными: все её слова об отличном настроении, радости и прогрессе оказались маской. После 14-го места Жене стало так нехорошо, что она была вынуждена прятать её за железным забором.

Но долго играть не получилось. Уже через час Медведева запустила прямую трансляцию в «Инстаграме», где обратилась к болельщикам не только с бездушными благодарностями, но и слезами. И эта выпущенная в народ искренность добила всех.

Акция фанатов

Нет, с болельщиками-то всё ясно. К произвольной программе фан-клуб Жени подготовил акцию, закупив и раздав на трёхтысячной арене 500 роз.

— Поддержи Евгению Медведеву ! Возьми розу! — рисовали они на плакатах и то ли случайно, то ли намеренно вызвали сопричастность у нейтральных зрителей. Цветы в руках, цветы у соседей — всё это делало обычных людей фанатами фигуристки, которую сейчас жалко как никого на свете.

И зал создал нужную атмосферу. Каждый прыжок на разминке встречали громче, чем любое из 17 других выступлений. Каждый жест дополнялся таким вздохом, что его невозможно было не пропустить внутрь. А в тот момент, когда сотни цветов и огромных медведей полетели на лёд, всем сложно было избавиться от чувства небывалого триумфа.

Акция судей

Только вот великими в этот день были другие.

Это 14-летние малышки Щербакова и Трусова, впервые в истории набравшие невероятные 90 очков за технику. Это их сверстница, великолепно катающаяся Косторная. Все они очередное чудо Этери Тутберидзе, о котором сейчас не хочется много говорить — лишь верить, что на взрослом уровне эти невероятные цифры удастся сохранить и не навредить психике и здоровью.

А что Медведева?! За Женю не стало радостно. Да, она была намного лучше, чем в короткой программе, хотя, право, ниже-то падать было некуда. Но ведь и в произвольной она тоже оказалась на льду, сорвала каскад «двойной аксель–тройной тулуп», по технике не стала лучшей даже в своей, нижней шестёрке, а Щербаковой за 4 минуты проиграла страшные 25 баллов.

И даже болезные судьи, от сердца поднявшие компоненты до уровня реальных шансов на Европу, не вывезли. Потому что даже не молодёжь, а взрослые Константинова с Самодуровой откатали на таком уровне, что опустить их ниже было бы просто невозможно.

И, похоже, сейчас мы находимся на том этапе развития вида спорта, когда даже идеальная база катания Медведевой, дополненная любовью фанатов и судей, не оставит ей надежды перед новым поколением Тутберидзе. И ведь за Косторной, Щербаковой и Трусовой придут новые — такие смешливые и лёгкие монстры.

Акция Загитовой

Алина же просто стала взрослой. Она больше не тот олимпийский ребёнок. Загитова цветёт: женственностью, красотой, пониманием своей миссии в стране и спорте. Но беда в том, что развитие сопровождается вопросами познания, рефлексией и страхом.

Вот подумайте, что с вами будет, если младшая подружка вдруг сделает на льду то, что вам вряд ли когда-то удастся?

Каково это, если весь зал забросает розами и полюбит не вас, а ту, с которой есть пусть и нагнетаемая обществом, но дуэль?

И представьте, что творится в голове, если вы, может, впервые ясно сознаёте, что уже не лучше всех?!

Реакция Загитовой получилась нормальной. Она провалилась. И вдруг оказалась на месте Медведевой. Их дуэли на чемпионате России не случилось. Это было самоубийство.

Но пока мы ещё воспринимаем фигурное катание как сказку, а не как инкубатор, есть надежда, что мир не так жесток и ещё вчера великие фигуристки ещё воскреснут до больших побед.