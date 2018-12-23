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Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку 

Спорт-Экспресс + ещё 24 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку во время чемпионата России, который проходил в Саранске.
— Дорогие болельщики! От всей души хочу поблагодарить вас за поддержку и любовь, которую вы дарили мне во время чемпионата России в Саранске, — написала спортсменка в Инстаграме. — Отдельное СПАСИБО Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что вы всегда рядом со мной. В этот раз не все получилось, как хотелось, однако я чувствовала ваше тепло и доброту все эти дни.
Напомним, Загитова заняла пятое место в одиночном катании.
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Фигурное катание , Алина Загитова
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