Одноразовая чемпионка? Загитова снова проиграла турнир. Уже не удивляет

После Олимпиады Загитова не выиграла ни одного серьёзного старта. Теперь провалилась и на чемпионате России.

Феноменальный ажиотаж вокруг чемпионата России по фигурному катанию в первую очередь был вызван возвращением на родину Евгении Медведевой . И короткая программа это подтвердила на все сто. Грандиозный провал двукратной чемпионки мира затмил всё — и чемпионское катание Загитовой, и заявивших о себе во весь голос юниорок из группы Этери Тутберидзе, и даже высочайший уровень соревнований в целом.

Между тем, на главные спортивные вопросы первый день соревнований однозначных ответов не дал. Если преимущество Загитовой над оппонентками было внушительным и при чистом прокате практически гарантировало ей золото, то в битве за пьедестал всё начиналось с нуля. Александра Трусова, Алёна Косторная, Станислава Константинова Анна Щербакова оказались на расстоянии одного балла друг от друга. Не менее запутанная ситуация сложилась перед произвольной программой и в борьбе за путёвки на чемпионат Европы. На второе место среди взрослых реальные шансы имели сразу четыре фигуристки.

Да и ставить крест на перспективах Медведевой было нельзя. Просто потому что это Медведева.

Судьи тащат Медведеву за уши

Первая разминка произвольной программы привлекала зрителей прежде всего сенсационным попаданием в неё Евгении Медведевой. До Жени замечательно откаталась ученица школы «Ангелы Плющенко» Анастасия Тараканова, но арбитры при высокой оценке за технику поставили ей совсем скромные компоненты. Медведеву, как и накануне, болельщики встретили очень тепло: продолжительными аплодисментами, признаниями в любви и напутственными выкриками. У бортика прославленный Брайан Орсер даже подпрыгивал от волнения.

Зато у его подопечной видимого волнения не было. Женя выглядела опустошённой и спокойной, что шло в разрез со страстной музыкой танго. Даже на дорожке шагов, когда весь зал хлопал в такт «Либертанго» Астора Пьяццолы, на лице Медведевой не дрогнул ни мускул. Прыжки она исполняла хорошо, но не безупречно. Тройной тулуп Евгения решила прыгать в каскаде с двойным акселем, но упала на втором прыжке. У бортика от досады подпрыгнул Орсер, а в «кисс энд край» у канадского тренера явно были смешанные чувства. Он похвалил ученицу за прокат, но одновременно не смог сдержать разочарования, произнеся: «Ай-я-яй».

Ожидание оценок Медведевой затянулось, а цифры на табло заставили изумиться — 143,66 балла за произвольную программу и вполне конкурентоспособные 205,90 балла в сумме. Вчерашний провал забыт, Женя возвращается в число претенденток на место в сборной… Только катание 19-летней россиянки таким оценкам и близко не соответствовало. Фантастические 74,51 балла за компоненты — это даже для чемпионата России перебор. Возможно, судьи решили таким образом отблагодарить Медведеву за преданность стране или скрасить разочарование от фиаско в короткой программе. Но об остальных девушках кто-то подумал?

Самодурова рвётся в Европу

Полина Цурская, Было понятно, что с такими высоченными оценками Евгения ещё долго будет лидером. Во второй разминке серьёзно ошиблись Мария Сотскова Алёне Леоновой при чистом и ярком катании очевидно не хватило сложности, а Анастасия Губанова упала на двойном акселе. Впрочем, подопечная Елены Буяновой даже с этой ошибкой могла обойти Медведеву, но получила менее 65 баллов за компоненты. Второй перед выступлениями шестёрки лидеров была Анна Тарусина. 15-летняя фигуристка пока выступает по юниорам и на попадание Медведевой в сборную повлиять не могла. Анна зажгла зал и не оставила равнодушными судей, но всё равно уступила Жене чуть меньше балла.

Основное сражение за медали чемпионата России и путёвки на чемпионат Европы развернулось в заключительной разминке. Первой на лёд вышла Софья Самодурова, которая по оценкам за короткую была ближе к тем, кто оказался позади неё. Уступи Соня Медведевой, и Женя уже точно не выпала бы из тройки лучших по взрослым. Разумеется, спортсменка не могла не чувствовать давления, и это нашло отражение в её прокате. Самодурова впервые в этом сезоне допустила заметную неточность, ошибившись на каскаде в конце программы, но огромное преимущество над Евгенией помогло ей выйти в лидеры.

Щербакова восхитила четверным лутцем

Кульминацией всего чемпионата России по фигурному катанию стали выступления финальной пятёрки одиночниц. Именно им, четырём подопечным Тутберидзе и Станиславе Константиновой, предстояло в очной борьбе определить победительницу и призёров чемпионата. То, что и с чемпионкой ещё не всё ясно, показала Анна Щербакова. 14-летняя юниорка, провалившая две недели назад финал юниорского Гран-при, в Саранске выступила великолепно. Чистый четверной лутц задал настроение всей программе, и после идеального исполнения всех сложнейших элементов зал ахнул, услышав оценку Ани. 155,69 балла — менее чем на три балла меньше мирового рекорда Алины Загитовой.

Выступавшая следом Станислава Константинова даже с лучшим прокатом в жизни Щербакову бы не обошла, но для попадания на чемпионат Европы ей этого и не требовалось. В целом Стася со своей задачей справилась и даже с помарками обошла и Самодурову, и Медведеву, забронировав билет на европейский чемпионат.

Загитова не выдержала давления

Было очевидно, что Щербакова бросила вызов не Константиновой, а прежде всего соперницам по группе. Первой предстояло отвечать Алине Загитовой, и олимпийская чемпионка с нервами не справилась абсолютно. Два падения, ошибки на выездах и в целом крайне тяжёлое катание наводили на мысль, что у Алины есть какие-то проблемы. Было видно, что каждый элемент давался ей тяжело. О попадании в страстный и стремительный образ Кармен и речи не шло. Как и накануне в случае с Медведевой, арбитрам было просто не за что зацепиться. Загитова в произвольной программе набрала всего 131,41 балла и уступила девяти соперницам.

Большинство из них и во сне не могли мечтать, что обыграют олимпийскую чемпионку. Однако как раз после Олимпиады Алина не выиграла ни одного крупного старта.

Запас по итогам короткой программы помог ей остаться в тройке, но только промежуточной. Алёна Косторная четверными пока не владеет, но сложнейшие каскады и изумительное по красоте катание сполна это компенсировали. Ещё одна ученица Этери Тутберидзе перешагнула рубеж в 150 баллов за произвольную, получив 152,14 балла. В итоге отставание от Щербаковой по сумме составило чуть более трёх баллов.

Меньше всего хотелось, чтобы это великолепие заканчивалось. Закрывать соревнования выпало Александре Трусовой. 14-летняя фигуристка сразу ответила на четверной Щербаковой своим чистейшим четверным прыжком. Потом был заход на четверной тулуп, но на этот раз неудачный. И всё равно невероятные баллы — 229,71 по сумме. Ах, если бы не падение.

Таким образом, все три медали завоевали юниорки. Алина Загитова, Евгения Медведева и все остальные взрослые спортсменки остались вне пьедестала, а ведь уже в следующем году чудо-девочки Тутберидзе ворвутся на взрослый уровень.

А Загитова так и не вышла к журналистам после проката. Всё-таки проигрывать ей пока очень тяжело.