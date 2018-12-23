Медведева лишилась места в основном составе сборной России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оказалась в списке запасных сборной России на грядущем чемпионате Европы. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Полный состав российской команды выглядит следующим образом:

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 21 по 27 января.