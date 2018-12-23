Медведеву не пустили в Европу

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Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не вошли в состав национальной команды на чемпионат Европы, сообщает "Советский спорт".
Ужас Медведевой и Загитовой. Это самоубийство чемпионок и фигурного катания
После утверждения Федерацией фигурного катания России (ФФКР) состава сборной на соревнование стало известно, что Россию в женском одиночном катании представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Занявшая на чемпионате России седьмое место Медведева и пропустившая соревнования из-за болезни Туктамышева заявлены на европейское первенство в запасном составе.
Призерки национального первенства Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная не могут принять участие в чемпионате Европы, так как по регламенту в турнире могут участвовать спортсменки, которым до первого июля исполнилось 15 лет. Трусовой и Щербаковой по 14 лет. Косторная отпраздновала свое 15-летие только 24-го августа.
Ранее сообщалось, что Загитова не исполнила свой номер для показательных выступлений на тренировке.
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Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Евгений Медведев , Станислав Константинов , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Советский спорт
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