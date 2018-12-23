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Медведеву не пустили в Европу

Медведевой после произвольной программы на лед кинули пельмени 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Фигуристке Евгении Медведевой после произвольной программы на чемпионате России кинули на лед пельмени. Об этом спортсменка рассказала во время прямого эфира в Instagram.
Серебряная призерка Олимпиады-2018 Евгения Медведева на чемпионате России в женском одиночном катании заняла седьмое место, набрав 205,90 балла.
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Фигурное катание , Евгения Медведева
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