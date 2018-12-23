Фигуристке Евгении Медведевой после произвольной программы на чемпионате России кинули на лед пельмени. Об этом спортсменка рассказала во время прямого эфира в Instagram.
«Пельмени — это оригинально».
Евгения Медведева получила странный подарок: поклонники в Саранске бросили на лёд сырые пельмени. pic.twitter.com/Gekz07USKL— Р-Спорт (@rsportru) 23 декабря 2018 г.
Серебряная призерка Олимпиады-2018 Евгения Медведева на чемпионате России в женском одиночном катании заняла седьмое место, набрав 205,90 балла.