Авербух оценил шансы российских фигуристок на чемпионате Европы

Серебряный призер Олимпиады 2002 года, хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Минске с 21 по 27 января 2019 года.

Специалист отметил, что в женском одиночном катании у нашей сборной большие шансы на победу.

"На чемпионате Европы не вижу никого из европейских спортсменок, кто мог бы оказать хоть какую-то конкуренцию нашим девочкам, занять весь пьедестал — абсолютно реальный результат на турнире", — приводит слова хореографа ТАСС.