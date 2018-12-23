Серебряный призер Олимпиады 2002 года, хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Минске с 21 по 27 января 2019 года.
Специалист отметил, что в женском одиночном катании у нашей сборной большие шансы на победу.
"На чемпионате Европы не вижу никого из европейских спортсменок, кто мог бы оказать хоть какую-то конкуренцию нашим девочкам, занять весь пьедестал — абсолютно реальный результат на турнире", — приводит слова хореографа ТАСС.
Авербух также считает, что в танцах на льду первое место займет французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, серебро останется за россиянами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, третьими станут итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри.
Ранее сообщалось, что российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не вошли в состав национальной команды на чемпионат Европы.