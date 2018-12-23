Детский мат Загитовой и Медведевой. Чем это грозит?

Прежде чем что-то говорить о шоковой для многих развязке чемпионата России в женском одиночном катании, вернусь на несколько месяцев назад. В лето, а точнее, даже в весну.

Тогда, после победы Алины Загитовой на Олимпийских играх, мир фигурного катания стал активно обсуждать вопрос о повышении возрастного ценза. Как известно, во взрослых турнирах могут принимать участие фигуристы, которым исполнилось 15 лет 1 июля предшествующего года. То, что в 15 лет сложные прыжки исполнять легче, чем, например, в 18, общепризнано. Загитовой в Пхенчхане было именно 15.

Многие эксперты, ориентируясь на здравый смысл, соглашались с тем, что детям со взрослыми соревноваться как-то странно. "Не совсем правильно соревноваться уже сложившимся женщинам с ещё юными, несформировавшимися до конца девочками. Это разная физиология, разные возможности", — говорил, например, продюсер и хореограф Илья Авербух , неоднократно ставивший программы и юниоркам, и взрослым.

Но при этом было понятно, что российской стороне повышение возраста невыгодно. Если бы лимит был выше, Загитова бы в Олимпиаде не участвовала. Да и будущее, кроме Щербаковой, Трусовой и Косторной, обещает появление других перспективных юниорок. А вот нашим соперникам такая ситуация, естественно, не нравилась.

В итоге к конгрессу Международного союза конькобежцев Федерация фигурного катания Нидерландов, надо полагать, с подачи более серьезных сил сформулировала экстренное предложение — повысить этот минимальный возраст до 17 лет. Экстренным оно называлось по той причине, что повестка конгресса к тому моменту была уже сформирована. И за саму возможность его рассмотреть должны были проголосовать не менее 4/5 делегатов.

Федерация фигурного катания на коньках России по понятным причинам была против такого предложения. Руководители в публичных комментариях назвали его "сырым" и неподготовленным. В итоге решили не тянуть и в самом начале конгресса определиться — рассматривать этот вопрос или нет. "За" проголосовало большинство, но 4/5 не набрали.

Однако не стоит считать, что вопрос "заигран". К следующему конгрессу ISU, можно не сомневаться, предложение уже будет оформлено в рабочем порядке, и обсуждение непременно состоится. И есть подозрение, что даже до декабря нынешнего года идея повысить минимальный возраст участия во взрослых турнирах набрала бы большинство.

А что произошло в декабре, спросите вы? А в декабре произошел взрослый чемпионат России, на котором золото и серебро выиграли 14-летние Щербакова и Трусова соответственно, а бронза досталась 15-летней Косторной. Ни одна из них не имеет права выступать во взрослых чемпионатах ISU.

Слышу логичный вопрос — а что, собственно, плохого? Ведь победили сильнейшие.

Нет, к справедливости действительно вопросов нет. У "монстриков" такой запредельный технический набор, что взрослым фигуристкам с ним можно соперничать только идеальным исполнением своих элементов и более высокой оценкой за компоненты программы.

Какой ценой достигается этот технический набор — вопрос не новый. О "лошадиной работе", которую выполняют юниорки в группе Этери Тутберидзе, все наслышаны. То, как девочки с четверных прыжков падают, мы уже тоже видели. Даже на этом чемпионате на официальных тренировках были такие падения, что кровь в жилах стыла. Но если родителей девочек все это не пугает — нет вопросов. Как нет вопросов и к самим юным спортсменкам, просто потому что они все равно на них не ответят, так как не осознают опасности.

А вот вопросы к регламенту взрослого чемпионата России есть. Понятно, что все девочки попали на него в соответствии с правилами — в данном случае, как участницы юниорского Финала Гран-при. Но нужно ли их выступление в одном турнире со взрослыми? Здесь мне остается только согласиться с заслуженным тренером страны, олимпийским чемпионом Олегом Васильевым , который сказал:

— Мое мнение, что маленьких девочек не стоило допускать до чемпионата России. Чемпионат Европы буквально через три недели, и психологические срывы наших взрослых девушек никому пользы не принесут. У юниоров достаточно стартов в сезоне, чтобы держать форму и учиться соревноваться. А чемпионат России среди взрослых должен быть чемпионатом России среди взрослых. И результаты еще раз подтверждают мои слова: это никому не нужно.

Здесь бы я добавил еще один довод. Сюрреалистичность происходящего — маленькие девочки выдают четверные и каскад за каскадом из тройных, а Загитова и Медведева по очереди срывают программы и проваливаются вниз — поразила абсолютно всех. "Ущипните меня", — самая популярная фраза из тех, что мне довелось в субботу слышать от знакомых болельщиков. И умудренные опытом тренеры — например, Виктор Николаевич Кудрявцев — признавались, что это шок.

Так вот, есть подозрение, что шоком этот "детский мат" для Загитовой и Медведевой стал еще и для наших зарубежных, как нынче принято говорить, партнеров, которые наверняка пристально следили за российским чемпионатом. И каким, как вы считаете, после этого будет волеизъявление большинства на ближайшем конгрессе ISU, когда вопрос о повышении возрастного ценза для взрослых турниров будет наконец-то рассмотрен?

Да, есть сильная молодая поросль в японском женском одиночном катании, растет юная американская фигуристка, замахивающаяся на четверные. Но все равно для меня ответ на этот вопрос очевиден. Может получиться так, что итогами этого чемпионата России мы срубим сук, на котором планировали в ближайшие годы сидеть.

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