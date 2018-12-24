Пьяная свадьба и откровенная Медведева: что было в Саранске

Чемпионат России по фигурному катанию завершился в Саранске показательными выступлениями. Евгения Медведева продемонстрировала волнующий номер в черной ночнушке, Алина Загитова исполнила прыжки лучше, чем в произвольной программе официального турнира, Александра Трусова дважды показала четверной, а Бетина Попова и Сергей Мозгов устроили на льду пьяную свадьбу.

Постоянные падения

Чемпионат России по фигурному катанию вышел сумасшедшим, ярким и непредсказуемым. Под стать всему турниру оказалась и его концовка — показательные выступления.

В номерах для гала-концерта фигуристы не обязаны вставлять сложные элементы (это уже не часть соревнований) и абсолютно свободны в плане сюжета и смысла своих программ.

Здесь можно встретить и соблазнительную стюардессу в одном лифчике, и боксерский поединок прямо на льду.

Рискованная музыка, которая могла бы не понравиться привередливым судьям на официальных соревнованиях, — это тоже сюда.

Один из лучших фигуристов России Дмитрий Алиев (правда, неважно показавший себя на чемпионате страны — лишь пятое место), например, выступал под ковбойскую мелодию, в которую вклинивался стук копыт, ржание лошадей, звук летящей пули, смех посетителей какого-то кабака и даже жужжание мухи.

Неудивительно, что с таким аккомпанементом Дмитрий неплохо вжился в образ рассеянного ковбоя, который ищет приключений на свою голову.

Причем вжился настолько, что несколько раз упал на ровном месте — как и полагалось после посещения кабака. Не удавались не то что прыжки, но даже заходы на вращения.

Вообще ошибки — это обычное явление на показательных, когда весь турнир уже позади, и уставшие фигуристы не находят ни сил, ни мотивации сохранять концентрацию.

В Саранске жуткое падение допустила и пара Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. Фигуристы исполняли романтичную программу, где фоном звучал стук капель дождя, а девушка прогуливалась под зонтом.

Однако на первой же поддержке партнер не удержался на ногах, и оба спортсмена влетели в бортик.

К счастью, ребята сумели подняться и докатать программу до конца, за что зрители еще долго им аплодировали и скандировали «Молодцы!»

Пьяная свадьба на льду

Однако ошибки мало кого волновали в этот день — главным было порадовать публику и повеселиться самим. Лучше всего с этой задачей справилась пара из танцев на льду Бетина Попова и Сергей Мозгов.

Этот дуэт, к сожалению, не очень радует результатами на официальных соревнованиях (на чемпионате России они стали четвертыми), однако на гала-концерте ребята отрываются, как в последний раз. К каждому турниру они создают свой показательный номер.

На недавнем турнире в Загребе Попова и Мозгов изображали из себя стража порядка (Бетина) и заключенного (Сергей), который сначала очаровывает впечатлительную полицейскую, а затем сбегает с сообщником.

А на этапе Гран-при в Хельсинки они выступали в образах могучих рейнджеров из известного детского телесериала.

На этот раз креативные фигуристы порадовали публику задорной свадьбой, на которую жених явился пьяным и грохнулся прямо под ноги своей невесте.

Все это красноречиво сопровождалось песней «Мумий Тролля» «Невеста».

В программу даже была включена оригинальная поддержка — невеста доверяется жениху, но тот так низко ее держит, что она почти волочется по льду.

В процессе движения партнер даже переступает через девушку, но все равно каким-то образом продолжает катиться. Должно быть, это любимая программа Мозгова: можно упасть, никто и не поймет, что это была ошибка.

Медведева подкинула проблем организаторам

Евгения Медведева свела Саранск с ума своим номером в мужской рубашке, накинутой на черную комбинацию. Это была повесть о взрослой любви — смелая, предельно честная и местами даже откровенная: например, сбитая прическа девушки, как и ее одежда, недвусмысленно давали понять, что героиня только что проснулась.

Евгения вставила в номер два тройных прыжка и исполнила их идеально. А этот взгляд — немного печальный, но неизменно устремленный куда-то вдаль, в мир грез, — придавал номеру особое обаяние.

Эффект от выступления усиливало и световое сопровождение: огни арены мигали во время важных акцентов в музыке.

После финального вращения зал взорвался аплодисментами, и на лед впервые за вечер полетели игрушки. И это на гала-концерте, где зрители обычно так не готовятся поддерживать своих любимцев и мало кто приходит с подарками.

Однако в случае Медведевой привычные стандарты не работают. Кто-то из фанатов даже бросил ей букет, лепестки которого разлетелись по льду, и девочкам экстренно пришлось их собирать, чтобы кто-то из следующих участников не споткнулся во время проката.

Правилами запрещено бросать на лед подарки в незапакованном виде, поскольку они способны доставить хлопоты тем, кто очищает лед. И этот болельщик определенно подкинул организаторам проблем.

Медведева же была так растрогана вниманием болельщиков, что, покидая каток, прокричала в камеру:

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Спасибо за любовь и поддержку! Я вас обожаю!»

Загитова выступила лучше, чем в произвольной

При объявлении диктора «На льду — олимпийская чемпионка» Алина Загитова слегка улыбнулась и выехала на середину катка.

Любопытно, что тренировку показательных выступлений девушка пропустила почти полностью, чем изрядно напугала публику.

Фигуристка показалась на льду, но не стала репетировать номер и просто присела на трибуны, где и провела все занятие. Вскоре пошли слухи о травме и о том, что спортсменка может сняться с гала-концерта. Однако, вопреки всяким домыслам, олимпийская чемпионка вышла и блестяще откатала номер.

Ей с такой легкостью дался каскад, а также два сольных тройных прыжка, что оставалось только задаваться вопросом, что пошло не так в произвольной программе, где Загитова упала с двух элементов.

В показательном выступлении у спортсменки возникли проблемы разве что со снятием куртки:

не сразу получилось найти нужную застежку, так что саркастическая ухмылка при расстегивании теперь получилась не роковой, а несколько вымученной.

В остальном же все было прекрасно. Ей, как и Медведевой, кидали на лед игрушки.

После выступления Загитовой комментаторы Первого канала сообщили, что серьезной травмы ноги у спортсменки нет: она просто обожгла себе кожу компрессом с димексидом.

Трусова поприветствовала публику четверным тулупом

Пока остальные фигуристы просто развлекаются на гала-концертах, Александра Трусова, судя по всему, вообще не отличает их от произвольной программы.

Даже в своем показательном выступлении юный гений из группы Этери Тутберидзе исполнила четверной тулуп,

чем привела публику в экстаз. Никто даже из мужчин на этом гала не показывал прыжков в четыре оборота, но Трусова пошла на риск и порадовала фанатов тем самым элементом, который не получился у нее в произвольной программе.

Понравился зрителям и непривычный образ фигуристки — этакая джазовая леди из 40-х годов.

Щербакова показала драму

Новоиспеченная чемпионка России Анна Щербакова выступала под нежную музыку из клавишных и скрипки, которая очень шла ее хрупкому телосложению и ангельскому выражению лица.

Фигуристка воплотила на льду образ робкой девочки, которая отгораживается от внешнего мира дружбой с единственным близким человеком — своей сестрой, однако затем все же находит в себе силы открыться и другим.

Четверных подвигов Щербакова решила не совершать и ограничилась тройными, но публику это нисколько не смутило.

***

Уже четырехкратный чемпион России Максим Ковтун зажег в стиле Майкла Джексона — хоть и не под его композицию, а под песню Kiss за авторством Принса.

Большую часть номера фигурист провел, игриво изгибаясь всем телом, однако все же исполнил пару прыжков (очень легко и непринужденно), а также поразил публику финальным вращением, выполненным с космической скоростью.

Победители турнира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов продемонстрировали публике проникновенный номер о любви с необычной поддержкой: партнер завис всем телом параллельно льду, а девушка держала его одной рукой и тащила вперед.

Неудачи Щербаковой и общение Медведевой и Загитовой

После окончания всех выступлений участники гала-концерта красиво попрощались с публикой — каждый по очереди исполнил один элемент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 23 Дек 2018 в 5:46 PST Пары показывали выбросы и поддержки, а одиночники прыгали. Кому-то удавалось исполнить элемент (Трусова и здесь показала четверной), а кого-то постигала неудача: например, Щербакова задумала показать четверной лутц, но не сумела правильно приземлиться и больно упала на «пятую точку». Настырная юниорка не собиралась сдаваться и предприняла еще две попытки — так же неудачно.

Некоторые фигуристы решили вообще не прыгать и просто пронеслись по льду в красивой позе, как, например, Медведева.

Показав свой элемент, участники шоу выстраивались в одну линию возле бортика и, аплодируя, приветствовали оставшихся спортсменов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 23 Дек 2018 в 5:27 PST Особое внимание публики привлек тот факт, что ученицы Тутберидзе Алена Косторная и Трусова встали рядом с Медведевой и о чем-то поговорили с ней.

Загитова в такой ситуации предпочла остановиться в противоположном от Евгении конце. Однако девушки все-таки встретились где-то в коридорах ледового дворца и, видимо, нашли общие темы для разговора.