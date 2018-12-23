Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева сравнила себя с инфузорией туфелькой 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева подчеркнула, что она быстро адаптировалась в Канаде, где живет и тренируется у Брайана Орсера.
По словам спортсменки, в новой стране она стала больше улыбаться.
"Я полгода прожила в другой стране. Однако по менталитету я русская, что хотите говорите! Чтобы почувствовать себя комфортно в Канаде, мне понадобилось две недели. Я быстро адаптируюсь к новой обстановке, как инфузория туфелька. Чему научила Канада? Улыбаться! Так намного проще жить", — сказала Медведева в интервью "Матч ТВ".
Занявшая на чемпионате России седьмое место Медведева заявлена запасной на январский чемпионат Европы в Минске.
Ранее Медведевой подарили пельмени после проката на чемпионате России.
Газета.Ru: последние новости
Авербух: Медведевой нужно кардинально прибавить в технике Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы Авербух оценил шансы российских фигуристок на чемпионате Европы
Фигурное катание , Евгения Медведева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России объяснили ситуацию с Бабиковым
«Бавария» может подписать Рэмзи
«Интер» наказал Наингголана за нарушение дисциплины
Названо условие участия Кокорина и Мамаева в матче17
Испанцы включили россиянина в сотню лучших футболистов2
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
00:33
Норвежский биатлонист финишировал в прыжке
Биатлон
06:30
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
Футбол
01:03
Дерби «Бутырки»: Кокорин и Мамаев возвращаются в футбол
Футбол Статьи
03:46
Затмила Загитову: кто такая Щербакова
Фигурное катание Статьи
00:10
Без Медведевой и Туктамышевой: кто поедет на ЧЕ
Фигурное катание Статьи
06:20
Год бокса: крах Поветкина и гегемония украинцев
Бокс Статьи
03:46
Одноразовая чемпионка? Загитова снова проиграла
Фигурное катание Статьи
01:07
Седина в бороду, бес в ребро? Моуринью завел роман
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение