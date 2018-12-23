Медведева сравнила себя с инфузорией туфелькой

Российская фигуристка Евгения Медведева подчеркнула, что она быстро адаптировалась в Канаде, где живет и тренируется у Брайана Орсера.

По словам спортсменки, в новой стране она стала больше улыбаться.

"Я полгода прожила в другой стране. Однако по менталитету я русская, что хотите говорите! Чтобы почувствовать себя комфортно в Канаде, мне понадобилось две недели. Я быстро адаптируюсь к новой обстановке, как инфузория туфелька. Чему научила Канада? Улыбаться! Так намного проще жить", — сказала Медведева в интервью "Матч ТВ".

Занявшая на чемпионате России седьмое место Медведева заявлена запасной на январский чемпионат Европы в Минске.

Ранее Медведевой подарили пельмени после проката на чемпионате России.