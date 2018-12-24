Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»

В результате Медведевой на ЧР углядели заслугу Тутберидзе 

News.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала выступление Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.
«Пока то, что показывает Медведева — это плоды прошлой работы, а плоды тренировок с Орсером мы увидим только в следующем году», — рассказала Гербольдт пресс-службе Олимпийского комитета России.
На первенстве страны — 2018 спортсменка заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03).
Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.
Фигуристка переехала за океан после того, как решила покинуть группу Этери Тутберидзе из-за поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане. Там спортсменка уступила другой воспитаннице Тутберидзе Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.
Медведеву пожалели и посоветовали вернуться в Россию, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Чайковская: где та божественная Медведева? Российские фигуристы показали «пьяную свадьбу» на ЧР Косторная «переборщила с эмоциями» и упала на ровном месте
Комментарии2
Фигурное катание , Евгения Медведева , Станислав Константинов , Анна Щербакова , Алина Загитова , Катарина Гербольдт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»1
Голодец сменила Мутко
Слуцкая рассказала о трагедия Туктамышевой1
Футболист отказался от сборной Бразилии после угроз фанатов
Гришин покинул тренерский штаб «СКА-Хабаровска»
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
00:33
Норвежский биатлонист финишировал в прыжке
Биатлон
06:30
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
Футбол
01:03
Дерби «Бутырки»: Кокорин и Мамаев возвращаются в футбол
Футбол Статьи
03:46
Пьяная свадьба и откровенная Медведева
Фигурное катание Статьи
03:46
Затмила Загитову: кто такая Щербакова
Фигурное катание Статьи
00:10
Без Медведевой и Туктамышевой: кто поедет на ЧЕ
Фигурное катание Статьи
06:20
Год бокса: крах Поветкина и гегемония украинцев
Бокс Статьи
03:46
Одноразовая чемпионка? Загитова снова проиграла
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение