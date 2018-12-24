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Тарасову возмутило непопадание Медведевой в сборную России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включать Евгению Медведеву в основной состав команды на чемпионат Европы. Ее слова приводит RT.
Тарасова не присутствовала на заседании ФФККР и посчитала странным, что руководство федерации не пообщалось с тренером Медведевой Брайаном Орсером. По ее мнению, необходимо было оставить фигуристке надежду, поставив ее первым номером среди запасных на Универсиаде.
«Я не люблю начальников, это всем известно, но это несправедливо по отношению к девочке, которая творила историю. Если они хотят так жить, пусть живут», — заявила тренер.
Она отметила, что на заседании один человек воздержался от принятия решения, а еще один не явился, тогда как в пресс-релизе было сказано, что решение принято единогласно.
В текущем сезоне Медведева не смогла отобраться на финал Гран-при и заняла седьмое место на чемпионате России. В результате фигуристка оказалась в списке запасных сборной России на чемпионате Европы 2019 года.
Соревнования пройдут в Минске с 21 по 27 января.
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Комментарии1
Фигурное катание , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова
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