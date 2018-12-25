Убийство Дениса Тена назвали заказным

Мать Дениса Тена считает его убийство заказным

Убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена было заказным. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил адвокат матери спортсмена Нурлан Устемиров.

25-летний Денис Тен , выигравший бронзу на Олимпиаде в Сочи, был убит двумя ворами летом в Алма-Ате. Фигурист застал их за кражей зеркал с его машины и был смертельно ранен ножом во время потасовки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходят три человека — двое мужчин, которых винят в краже, разбое и убийстве, и их сообщница, обвиненная в краже и недонесении о преступлении.

Сегодня в алма-атинском суде проходят предварительные слушания по делу. В ходе них Нурлан Устемиров, представляющий интересы потерпевшей — матери Тена Оксаны, — заявил о «существенных противоречиях» в материалах дела, которые позволяют ему заявить, что убийство спортсмена было заказным.