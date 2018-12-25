Убийство Дениса Тена назвали заказным

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Мать Дениса Тена считает его убийство заказным 

Рамблер + ещё 13 4 часа назад
Убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена было заказным. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил адвокат матери спортсмена Нурлан Устемиров.
25-летний Денис Тен, выигравший бронзу на Олимпиаде в Сочи, был убит двумя ворами летом в Алма-Ате. Фигурист застал их за кражей зеркал с его машины и был смертельно ранен ножом во время потасовки.
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По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходят три человека — двое мужчин, которых винят в краже, разбое и убийстве, и их сообщница, обвиненная в краже и недонесении о преступлении.
Сегодня в алма-атинском суде проходят предварительные слушания по делу. В ходе них Нурлан Устемиров, представляющий интересы потерпевшей — матери Тена Оксаны, — заявил о «существенных противоречиях» в материалах дела, которые позволяют ему заявить, что убийство спортсмена было заказным.
По этой причине юрист ходатайствовал о дополнительном расследовании дела прокуратурой, в ходе которого были бы установлены пособники и подстрекатели убийства.
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Фигурное катание , Видео , Денис Тен , Генпрокуратура РФ
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