Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Навка выступила за повышение возрастного ценза у фигуристок 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре Татьяна Навка высказалась относительно возрастного ценза в женском фигурном катании, передает "Фонтанка".
Спортсменка выступила в поддержку повышения возрастной планки.
"Я против того, чтобы таких маленьких девочек допускать до взрослых соревнований. На мой взгляд, девочки должны достигнуть определенного возраста, прежде чем начинать выступать на таком уровне. Иначе можно ранить детскую психику, да и для организма не совсем полезны такие страшные нагрузки. Поэтому я бы установила какую-то возрастную рамку для выхода во взрослые соревнования", — поделилась мнением фигуристка.
Также она ответила на вопрос, есть ли закономерность в том, что юные чемпионки потом быстро теряют позиции.
"Это не тенденция, а законы природы. В 16-17 лет девочка только начинает оформляться, и, естественно, она меняется и психологически, и физически. Поэтому девочка должна сначала сформироваться, прежде чем начинать выступать на взрослом уровне. Выходят дети, выигрывают, а потом с ними происходят естественные изменения — и многие с этим не справляются. Конечно, есть исключения, и побеждать должен сильнейший… Но мое мнение: всему свое время. Есть же законы, например, что замуж нельзя выходить в 14 лет. Минимальный возраст для выступления во взрослых соревнованиях — 16-17 лет. Даже, может быть, 18. Пожалуйста, кто хочет — прыгайте, делайте, что хотите, но все-таки человеческое здоровье важнее", — подытожила Навка.
Напомним, что на чемпионате России весь пьедестал заняли юниорки, а именно 14-летние Анна Щербакова (золото), Александра Трусова (серебро) и 15-летняя Алена Косторная (бронза).
Ранее российская фигуристка Евгения Медведева резко ответила на один из комментариев в своем инстаграме.
Газета.Ru: последние новости
Стала известна дата разбирательства по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена Медведева резко ответила на предложение сменить гражданство Эксперт назвал причины неудач Загитовой и Медведевой на ЧР
Комментарии18
Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Анна Щербакова , Татьяна Навка , Фонтанка.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов оценил драку на матче КХЛ
«Я хотел завязать с футболом»1
Дзюба раскрыл причину ухода из «Спартака»2
Еще одного российского футболиста хотят посадить35
«Деда Мороза в СИЗО нет»: как Кокорин и Мамаев встретят 2019-й1
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
02:21
Убийство Дениса Тена назвали заказным
Фигурное катание
00:33
Норвежский биатлонист финишировал в прыжке
Биатлон
04:51
Медведева резко ответила подписчикам
Фигурное катание
06:30
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
Футбол
01:03
Дерби «Бутырки»: Кокорин и Мамаев возвращаются в футбол
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение