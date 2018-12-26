Навка выступила за повышение возрастного ценза у фигуристок

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре Татьяна Навка высказалась относительно возрастного ценза в женском фигурном катании, передает "Фонтанка"

Спортсменка выступила в поддержку повышения возрастной планки.

"Я против того, чтобы таких маленьких девочек допускать до взрослых соревнований. На мой взгляд, девочки должны достигнуть определенного возраста, прежде чем начинать выступать на таком уровне. Иначе можно ранить детскую психику, да и для организма не совсем полезны такие страшные нагрузки. Поэтому я бы установила какую-то возрастную рамку для выхода во взрослые соревнования", — поделилась мнением фигуристка.

Также она ответила на вопрос, есть ли закономерность в том, что юные чемпионки потом быстро теряют позиции.

"Это не тенденция, а законы природы. В 16-17 лет девочка только начинает оформляться, и, естественно, она меняется и психологически, и физически. Поэтому девочка должна сначала сформироваться, прежде чем начинать выступать на взрослом уровне. Выходят дети, выигрывают, а потом с ними происходят естественные изменения — и многие с этим не справляются. Конечно, есть исключения, и побеждать должен сильнейший… Но мое мнение: всему свое время. Есть же законы, например, что замуж нельзя выходить в 14 лет. Минимальный возраст для выступления во взрослых соревнованиях — 16-17 лет. Даже, может быть, 18. Пожалуйста, кто хочет — прыгайте, делайте, что хотите, но все-таки человеческое здоровье важнее", — подытожила Навка.

Напомним, что на чемпионате России весь пьедестал заняли юниорки, а именно 14-летние Анна Щербакова (золото), Александра Трусова (серебро) и 15-летняя Алена Косторная (бронза).