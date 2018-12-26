Медведева рассказала о «подставах» в фигурном катании

Фигуристка Евгения Медведева в эфире Love Radio заявила, что российские спортсменки строят друг другу козни, сообщает Газета.ru . Эта участь настигла и саму звезду фигурного катания.

«Подставляли ли меня коллеги? Да. И я сама тоже подставляла. Уже не помню, кого именно и как, но это было», — заявила спортсменка в прямом эфире.

По её словам, она также завидовала коллегам и от осознания этого чувствует себя ужасно. Однако на вопрос «засыпала ли она партнёрам по команде в коньки стекло?», Медведева ответила отрицательно, пояснив, что «такого уже давно нет».