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Медведева рассказала о «подставах» в фигурном катании 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Фигуристка Евгения Медведева в эфире Love Radio заявила, что российские спортсменки строят друг другу козни, сообщает Газета.ru. Эта участь настигла и саму звезду фигурного катания.
«Подставляли ли меня коллеги? Да. И я сама тоже подставляла. Уже не помню, кого именно и как, но это было», — заявила спортсменка в прямом эфире.
По её словам, она также завидовала коллегам и от осознания этого чувствует себя ужасно. Однако на вопрос «засыпала ли она партнёрам по команде в коньки стекло?», Медведева ответила отрицательно, пояснив, что «такого уже давно нет».
Ранее известный российский фигурист Алексей Ягудин в интервью Life.ru заявил, что некорректные вопросы журналистов становятся причиной ссор между спортсменками. В частности между звёздами отечественного фигурного катания Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Ягудин попросил работать СМИ «без грязи» и концентрироваться на освещении спортивной составляющей, а не на поиске сенсаций.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Алексей Ягудин , Газета.Ru
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