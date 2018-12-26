Медведева: мои планы на сезон почти пошли под откос

Российская фигуристка Евгения Медведева планирует выступить на нескольких соревнованиях в нынешнем сезоне.

Медведева заняла седьмое место на чемпионате России, где проходил отбор на главные старты сезона — чемпионат Европы и мира. Из-за таких результатов ученица Брайана Орсера попала лишь в список запасных и, скорее всего, не примет участия в статусных турнирах.

"Мои планы на сезон пошли не то что под откос, но все вышло не так, как я хотела. Недавно закончился чемпионат России, и теперь у меня в планах просто продолжать работать и тренироваться. Думаю, в этом сезоне я еще появлюсь на нескольких стартах, но на каких именно, пока не знаю, так что врать не буду. Новый год я отмечу в Москве и безумно рада этому факту. В Канаде нет оливье", — сказала россиянка в эфире Love Radio.

19-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира.

Ранее Медведева призналась, что подставляла коллег.