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Кабаева рассказала о звонке Загитовой после поражения 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева рассказала «Спорт-Экспрессу», что следила за выступлениями фигуристки Алины Загитовой «с особым чувством» и звонила ей после проигрыша на Чемпионате мира.
Издание отмечает, что Загитову назвали в честь Кабаевой. Кабаева похвалила фигуристку за яркость, талант, трудолюбие и целеустремленность.
По словам Кабаевой, она позвонила Загитовой в марте после чемпионата в Милане, чтобы поддержать ее.
«Я сказала, что у всех спортсменов бывают и триумфы и поражения. Было такое и у меня», — подчеркнула она.
В одиночной женской программе на Чемпионате мира в Милане Загитова стала пятой. По итогам короткой программы фигуристка заняла второе место, но во время показа произвольной программы трижды упала.
Проходивший в декабре финал Гран-при выиграла японская спортсменка Рика Кихира. Загитова стала второй.
Фигурное катание , Алина Кабаева
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