Кабаева рассказала о звонке Загитовой после поражения

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева рассказала «Спорт-Экспрессу», что следила за выступлениями фигуристки Алины Загитовой «с особым чувством» и звонила ей после проигрыша на Чемпионате мира.

Издание отмечает, что Загитову назвали в честь Кабаевой. Кабаева похвалила фигуристку за яркость, талант, трудолюбие и целеустремленность.

По словам Кабаевой, она позвонила Загитовой в марте после чемпионата в Милане, чтобы поддержать ее.

«Я сказала, что у всех спортсменов бывают и триумфы и поражения. Было такое и у меня», — подчеркнула она.

В одиночной женской программе на Чемпионате мира в Милане Загитова стала пятой. По итогам короткой программы фигуристка заняла второе место, но во время показа произвольной программы трижды упала.

Проходивший в декабре финал Гран-при выиграла японская спортсменка Рика Кихира. Загитова стала второй.