Глава Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова выразила поддержку российской фигуристке Евгении Медведевой в связи с нападками в ее сторону в социальных сетях.
Функционер рассказала, что многие не выдерживают такой злобы в свою сторону в социальных сетях.
"Такая злоба в сетях… Посмотрите на Женю Медведеву — я очень люблю эту фигуристку, готова поддержать ее, она тоже столкнулась с целым рядом нападок", — приводит слова Памфиловой "РИА Новости".
Чиновница также отметила, что невозможное становится возможным, нужно только верить.