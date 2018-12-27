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Глава Центризбиркома России призналась, что любит Медведеву 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова выразила поддержку российской фигуристке Евгении Медведевой в связи с нападками в ее сторону в социальных сетях.
Функционер рассказала, что многие не выдерживают такой злобы в свою сторону в социальных сетях.
"Такая злоба в сетях… Посмотрите на Женю Медведеву — я очень люблю эту фигуристку, готова поддержать ее, она тоже столкнулась с целым рядом нападок", — приводит слова Памфиловой "РИА Новости".
Чиновница также отметила, что невозможное становится возможным, нужно только верить.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Элла Памфилова , Центризбирком России , РИА Новости
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