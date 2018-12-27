Глава Центризбиркома России призналась, что любит Медведеву

Функционер рассказала, что многие не выдерживают такой злобы в свою сторону в социальных сетях.

"Такая злоба в сетях… Посмотрите на Женю Медведеву — я очень люблю эту фигуристку, готова поддержать ее, она тоже столкнулась с целым рядом нападок", — приводит слова Памфиловой "РИА Новости".

Чиновница также отметила, что невозможное становится возможным, нужно только верить.