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Кабаева заступилась за Медведеву 

Газета.Ru 1 час назад
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева заступилась за фигуристку Евгению Медведеву, передает "СЭ".
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В 2018 году Медведева часто подвергалась нападкам со стороны фанатов из-за отъезда в Канаду и неудачных выступлений.
"Женя — очень талантливая и очень перспективная спортсменка, и я уверена, что она еще себя покажет. Те, кто на нее нападает, понятия не имеют, что такое спорт, какой самоотдачи он требует. По себе могу сказать, что и я, и девочки, которые со мной тренировались и выступали, не сидели в соцсетях и, честно говоря, не обращали внимания на СМИ. Мы просто работали, знали себе цену, знали, чего мы хотим, шли к цели и побеждали", — сказала Кабаева.
Ранее сообщалось, что Кабаева успешно защитила диссертацию.
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Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Алина Кабаева
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