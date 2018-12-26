Кабаева заступилась за Медведеву

В 2018 году Медведева часто подвергалась нападкам со стороны фанатов из-за отъезда в Канаду и неудачных выступлений.

"Женя — очень талантливая и очень перспективная спортсменка, и я уверена, что она еще себя покажет. Те, кто на нее нападает, понятия не имеют, что такое спорт, какой самоотдачи он требует. По себе могу сказать, что и я, и девочки, которые со мной тренировались и выступали, не сидели в соцсетях и, честно говоря, не обращали внимания на СМИ. Мы просто работали, знали себе цену, знали, чего мы хотим, шли к цели и побеждали", — сказала Кабаева.

Ранее сообщалось, что Кабаева успешно защитила диссертацию.