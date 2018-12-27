Убитый фигурист и легенда «Спартака»: кого потерял спорт в 2018

Защитник «Фиорентины» Давиде Астори, прославленный хоккеист сборной СССР Юрий Шаталов, знаменитый игрок «Челси» Рэй Уилкинс, призер Олимпийских игр фигурист Денис Тен и легенда «Спартака» Алексей Парамонов — «Газета.Ru» вспоминает деятелей спорта, которые ушли из жизни в 2018 году.

Защитник сборной Италии Давиде Астори (7 января 1987 — 4 марта 2018)

В начале 2018 года Италия простилась с защитником национальной команды страны и клуба «Фиорентина» Давиде Астори.

4 марта футболист был найден мертвым в гостиничном номере. Результаты вскрытия показали, что спортсмен умер от брадиаритмии — заболевания, при котором нарушается сердечный ритм, и сокращения становятся меньше 60 ударов в минуту.

Примечательно, что до этого никто из окружения Астори не знал о наличии у игрока такой болезни. В день смерти футболист собирался выйти на поле в матче Серии А против «Удинезе».

А вечер накануне он провел с одноклубниками в лобби отеля за просмотром двух футбольных матчей, ужином и видеоиграми.

Однако, несмотря на показания товарищей по команде, правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с предполагаемым убийством по неосторожности. Каждый спортсмен проходит обязательное медицинское обследование, в ходе которого и устанавливаются подобные заболевания. Однако врачи либо не выявили недуг, либо умолчали о нем.

Прощание с защитником 8 марта посетили как футбольные болельщики и действующие спортсмены, так и простые итальянцы, шокированные трагической кончиной Астори, которому лишь в январе исполнился 31 год.

Участник Суперсерии-1974 и двукратный чемпион СССР Юрий Шаталов (13 июня 1945 — 20 марта 2018)

Март стал довольно тяжелым месяцем для любителей хоккея. 20 числа ушел из жизни легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов, участник знаменитой Суперсерии-1974 и двукратный чемпион СССР. Ему было 72 года.

Шаталов поиграл во многих советских клубах — омском «Спартаке» (ныне «Авангард»), новосибирском СКА, московском ЦСКА, ижевской «Ижстали» и тольяттинском «Торпедо». Задержался хоккеист только в столичных «Крыльях Советов», отдав этой команде более десяти лет своей карьеры.

Чемпионом СССР Шаталов становился в составе московских армейцев (в 1968-м году) и «Крыльев» (1974). Также он являлся трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка европейских чемпионов.

Успехи знаменитого спортсмена не ограничились удачными выступлениями на национальных соревнованиях. Он становился чемпионом мира и Европы, играя за сборную страны, а также принимал участие в легендарной Суперсерии СССР — Канада, в которой отечественным хоккеистам удалось отомстить «кленовым листьям» за проигрыш в восьмиматчевом сражении двухгодичной давности.

По окончании спортивной карьеры Шаталов работал хоккейным тренером, а также долгое время выступал за ветеранов — в частности, в составе «Легенд хоккея».

Легенда «Челси» Рэй Уилкинс (14 сентября 1956 — 4 апреля 2018)

И по сей день футбольные болельщики скорбят по легендарному английскому футболисту и тренеру лондонского «Челси» Рэю Уилкинсу, который скончался 4 апреля 2018 года.

61-летний наставник «шпор» умер после перенесенного в последний день марта инфаркта.

После остановки сердца Уилкинс упал и ударился головой. Врачи лондонской больницы были вынуждены ввести тренера в состояние искусственной комы, однако это не помогло спасти ему жизнь.

Напомним, карьера футболиста в составе «синих» началась еще в сезоне-1973/74. Фанатам клуба Уилкинс запомнился тем, что стал капитаном команды в 18 лет, тем самым установив рекорд, который в «Челси» не побит до сих пор.

Также спортсмен выступал за самые знаменитые европейские клубы: итальянский «Милан», французский «ПСЖ», шотландский «Рейнджерс» и английский « Манчестер Юнайтед ». Также он отметился игрой за сборную Англии, где не упустил возможность установить второй рекорд и сыграл за национальную команду 83 матча. Таким образом, англичанин до сих пор входит в десятку футболистов с наибольшим количеством встреч за «трех львов».

Футбольную карьеру Уилкинс завершил в возрасте 41 года, после чего сразу стал тренером родного «Челси».

Наставник покинул штаб «синих» в сезоне-2010/11, однако не прекращал посещать матчи в качестве болельщика.

Призер Олимпиады 2014 года фигурист Денис Тен (13 июня 1993 — 19 июля 2018)

Трагическое происшествие, случившееся 19 июля, потрясло мир. Казахстанский фигурист Денис Тен погиб от ножевого ранения в бедро.

В возрасте 25 лет спортсмен имел на своем счету бронзовую медаль зимних Олимпийских игр 2014 года, серебро чемпионата мира 2013 года, а также победу на соревновании четырех континентов — 2015.

Однако жизнь молодого человека прервалась после одной из тренировок.

Отзанимавшись, он вышел на улицу и увидел, как двое злоумышленников пытаются скрутить с его джипа зеркала. Призер Игр вступил в драку с преступниками, и те нанесли ему два ножевых удара в бедренную артерию.

Неизвестные скрылись с места происшествия, оставив раненого лежать на улице. Спортсмена доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Он потерял три литра крови, и врачи уже ничего не смогли сделать.

Хотя подозреваемых в преступлении задержали уже на следующий день после инцидента, разбирательства по данному делу продолжаются до сих пор.

25 декабря в Алма-Ате прошли предварительные слушания, на которых рассматривались мотивы убийства фигуриста со стороны задержанных.

Адвокат матери погибшего Нурлан Устемиров предположил, что нападение могло быть заранее спланировано обвиняемыми.

Главное судебное разбирательство по делу об убийстве Тена назначено на 3 января 2019 года.

Гибель фигуриста поразила общество. На его похороны 21 июля пришли тысячи жителей Алма-Аты. Прощание состоялось во дворце спорта имени Балуана Шолака, куда люди принесли огромное количество цветов.

Прославленный ветеран «Спартака» Алексей Парамонов (21 февраля 1925 — 24 августа 2018)

В ночь на 24 августа ушел из жизни прославленный ветеран московского «Спартака» Алексей Парамонов. Смерть настигла бывшего нападающего на 94-м году жизни в больнице.

В медицинское учреждение легендарного спортсмена доставили после того, как у него отказали ноги, а также появились серьезные проблемы со зрением и дыханием.

Врачи боролись за жизнь экс-форварда красно-белых на протяжении недели, однако спасти его не удалось.

Футбольная карьера Парамонова должна была начаться 22 июня 1941 года, однако дебют был перенесен из-за нападения в этот день на Советский Союз вооруженных сил фашистской Германии.

В первые послевоенные годы он выступал под руководством заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Тарасова за команду ВВС. Далее, в 1947 году, перешел в стан «Спартака», за который играл вплоть до окончания карьеры.

В составе столичного клуба Парамонов провел 264 матча, в которых смог отличиться 63 раза. Вместе с красно-белыми форвард четырежды выигрывал чемпионат СССР и дважды — Кубок страны.

Вместе с тем футболист являлся игроком сборной Советского Союза и защищал цвета страны в 13 встречах. Главное его достижение в национальной команде — победа на Олимпийских играх 1956 года в австралийском Мельбурне.

После завершения карьеры в 1960 году Парамонов стал наставником. На протяжении 15-ти лет он работал в тренерском штабе СССР, а также возглавлял тунисский «Этуаль дю Сахель».