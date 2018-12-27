Медведева выразила восхищение предновогодней Москвой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео, где выразила восхищение красотой Москвы перед Новым годом.

«Мы сейчас с мамой едем по центру города и немножко в шоке. Такую Москву ещё ни разу не видели. Без сомнения, предновогодняя Москва — самый красивый город в мире. Очень круто, безумно красиво. Наконец-то новогоднее настроение!» — восхитилась Медведева в Stories в своём Instagram.

На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию в Саранске фигуристка заняла седьмое место.

Ранее Евгения Медведева рассказала, что её раздражает в мужчинах.