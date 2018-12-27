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Медведева выразила восхищение предновогодней Москвой 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео, где выразила восхищение красотой Москвы перед Новым годом.
«Мы сейчас с мамой едем по центру города и немножко в шоке. Такую Москву ещё ни разу не видели. Без сомнения, предновогодняя Москва — самый красивый город в мире. Очень круто, безумно красиво. Наконец-то новогоднее настроение!» — восхитилась Медведева в Stories в своём Instagram.
На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию в Саранске фигуристка заняла седьмое место.
Ранее Евгения Медведева рассказала, что её раздражает в мужчинах.
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Фигурное катание , Евгения Медведева
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