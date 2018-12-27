Наталья Забияко и Александр Энберт не примут участие в чемпионате Европы

Серебряные призеры чемпионата России 2019 года спортивная пара Наталья Забияко Александр Энберт по медицинским показаниям не смогут принять участие в чемпионате Европы, который состоится 21–27 января в Минске.

В ближайшее время Александру будут организованы дополнительные медицинские обследования, а также определена программа лечения и реабилитации, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.