Серебряные призеры чемпионата России 2019 года спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт по медицинским показаниям не смогут принять участие в чемпионате Европы, который состоится 21–27 января в Минске.
В ближайшее время Александру будут организованы дополнительные медицинские обследования, а также определена программа лечения и реабилитации, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.
Две другие пары в составе российской команды на чемпионат Европы: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.