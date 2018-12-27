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Наталья Забияко и Александр Энберт не примут участие в чемпионате Европы 

SPORT24.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Серебряные призеры чемпионата России 2019 года спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт по медицинским показаниям не смогут принять участие в чемпионате Европы, который состоится 21–27 января в Минске.
В ближайшее время Александру будут организованы дополнительные медицинские обследования, а также определена программа лечения и реабилитации, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.
Две другие пары в составе российской команды на чемпионат Европы: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
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