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Ягудин обвинил СМИ в давлении на Загитову и Медведеву 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин обвинил СМИ в давлении на российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву.
В интервью YouTube-каналу «Неспортивное поведение» Ягудин заявил, что СМИ делают все возможное, чтобы сломать психику Загитовой и Медведевой. Он отметил, что обе спортсменки совсем еще девочки («одной 16 лет, другой 19»), а излишнее внимание СМИ не дает им сосредоточиться на фигурном катании.
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Ягудин рассказал о звонке журналиста одного из российских изданий. Корреспондент попросил его сообщить о какой-либо «какашке», которая интересна читателям.
«Какая какашка, какое вам еще говно надо?! И попросил больше мне не звонить», — рассказал спортсмен.
На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Алина Загитова заняла пятое место, Евгения Медведева стала седьмой.
Фигурное катание , Евгения Медведева , Алина Загитова , Алексей Ягудин
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