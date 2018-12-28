Ягудин обвинил СМИ в давлении на Загитову и Медведеву

В интервью YouTube-каналу «Неспортивное поведение» Ягудин заявил, что СМИ делают все возможное, чтобы сломать психику Загитовой и Медведевой. Он отметил, что обе спортсменки совсем еще девочки («одной 16 лет, другой 19»), а излишнее внимание СМИ не дает им сосредоточиться на фигурном катании.

Ягудин рассказал о звонке журналиста одного из российских изданий. Корреспондент попросил его сообщить о какой-либо «какашке», которая интересна читателям.

«Какая какашка, какое вам еще говно надо?! И попросил больше мне не звонить», — рассказал спортсмен.

На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Алина Загитова заняла пятое место, Евгения Медведева стала седьмой.