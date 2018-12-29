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Орсер рассказал о проблемах Медведевой 

News.ru + ещё 1 12 часов назад
Канадский тренер по фигурному катанию и наставник россиянки Евгении Медведевой признался, что внушает своей подопечной, что она больше не сверхчеловек. На прошедшем чемпионате России фигуриста заняла 7-е место.
«Повторяю ей, что она больше не 15-летняя девочка, больше не тот сверхчеловек, как ее называли люди», — сказал Орсер в интервью YouTube-каналу John Wilson Blades.
Золотую медаль чемпионата России выиграла юниорка Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03).
Медведева не вошла в состав команды на предстоящий чемпионат Европы. На турнир в составе команды отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.
Ранее News.ru сообщал, что российская фигуристка Алина Загитова приступила к разучиванию четверного прыжка.
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